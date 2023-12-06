لحظة اعتماد الملك سلمان لميزانية 2024: الأضخم في تاريخ السعودية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ 2024م، والتي تعد رابع موازنة تريليونية والأضخم في تاريخ المملكة.

ووثق مقطع فيديو لحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لميزانية الدولة العامة لعام 2024م.

تفاصيل ميزانية المملكة

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:

1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.

2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.

3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.

توجيه خادم الحرمين

وقد وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.