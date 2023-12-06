لحظة اعتماد الملك سلمان لميزانية 2024: الأضخم في تاريخ السعودية

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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ 2024م، والتي تعد رابع موازنة تريليونية والأضخم في تاريخ المملكة.
ووثق مقطع فيديو لحظة اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لميزانية الدولة العامة لعام 2024م.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يعتمد ميزانية الدولة العامة 2024#الإخبارية
#ميزانية_السعودية2024 | #SaudiBudget2024 pic.twitter.com/LH02qaF5wV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 6, 2023
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:
1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
فيديو عاجل | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس الجلسة التي عقدها #مجلس_الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ 2024م#الإخبارية
#ميزانية_السعودية2024 | #SaudiBudget2024 pic.twitter.com/WtS4iDn4y0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 6, 2023