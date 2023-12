لحظة انفجار بركان ميرابي في إندونيسيا

اندلع بركان ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا، أمس الأحد، حيث أطلق رمادًا بركانيًّا يصل ارتفاعه إلى 3000 متر (9843 قدمًا) في الهواء، وفقًا لوكالة إدارة الكوارث في البلاد.

واندلع البركان الذي يبلغ ارتفاعه 2891 مترًا، أمس الأحد، في إندونيسيا، وقالت السلطات: إن الرماد البركاني تناثر بكثافة عالية في المناطق المجاورة.

وأظهرت صور نشرتها شبكة “سي إن إن”، أن السيارات والطرق مغطاة بالرماد. فيما منعت السلطات السكان والزوار من القيام بأي أنشطة على بعد 3 كيلومترات من فوهة البركان، ووفقًا للتقارير المحلية، لا توجد أنباء عن وقوع أضرار أو ضحايا بعد ثوران البركان، لكن ما زال 42 متنزّهًا في عداد المفقودين.

وبحسب وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في غرب سومطرة، سجّل 70 شخصًا مرورهم في نقطتي دخول إلى ميرابي عبر نظام الحجز عبر الإنترنت منذ السبت الماضي.

وحددت السلطات ثاني أعلى مستوى تأهب لبركان جبل مارابي. وقال أدي سيتياوان، المسؤول في وحدة إدارة الكوارث المحلية التابعة: “لقد قمنا بتوزيع الأقنعة على السكان وشجعناهم على البقاء داخل منازلهم”.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى “حلقة النار” في المحيط الهادئ، ويوجد بها 127 بركانًا نشطًا، وفقًا لوكالة علم البراكين.

