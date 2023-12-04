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بلدات ومدن بالكامل مغطاة بالرماد

لحظة انفجار بركان ميرابي في إندونيسيا

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ صباحاً
لحظة انفجار بركان ميرابي في إندونيسيا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اندلع بركان ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا، أمس الأحد، حيث أطلق رمادًا بركانيًّا يصل ارتفاعه إلى 3000 متر (9843 قدمًا) في الهواء، وفقًا لوكالة إدارة الكوارث في البلاد.

ثوران بركان ميرابي

واندلع البركان الذي يبلغ ارتفاعه 2891 مترًا، أمس الأحد، في إندونيسيا، وقالت السلطات: إن الرماد البركاني تناثر بكثافة عالية في المناطق المجاورة.

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وأظهرت صور نشرتها شبكة “سي إن إن”، أن السيارات والطرق مغطاة بالرماد. فيما منعت السلطات السكان والزوار من القيام بأي أنشطة على بعد 3 كيلومترات من فوهة البركان، ووفقًا للتقارير المحلية، لا توجد أنباء عن وقوع أضرار أو ضحايا بعد ثوران البركان، لكن ما زال 42 متنزّهًا في عداد المفقودين.

تحذير السكان

وبحسب وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في غرب سومطرة، سجّل 70 شخصًا مرورهم في نقطتي دخول إلى ميرابي عبر نظام الحجز عبر الإنترنت منذ السبت الماضي.

وحددت السلطات ثاني أعلى مستوى تأهب لبركان جبل مارابي. وقال أدي سيتياوان، المسؤول في وحدة إدارة الكوارث المحلية التابعة: “لقد قمنا بتوزيع الأقنعة على السكان وشجعناهم على البقاء داخل منازلهم”.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى “حلقة النار” في المحيط الهادئ، ويوجد بها 127 بركانًا نشطًا، وفقًا لوكالة علم البراكين.

ثوران ميرابي

يعتبر بركان من بين أكثر من 120 بركانًا نشطًا في إندونيسيا، المعرضة لاضطرابات زلزالية بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع يحيط بحوض المحيط الهادئ.

ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى العام 2010 حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالى 280 ألف نسمة، وكانت هذه أعنف ثورة له منذ عام 1930 عندما تسبب بمقتل نحو 1300 شخص. وفي العام 1994، لقي حوالي 60 شخصًا حتفهم بسبب ثوران آخر.

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