لحظة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا

تسبّب انفجار، اليوم الأحد، في مصنع لمعالجة النيكل تموله الصين في شرق إندونيسيا بمقتل 12 شخصًا وإصابة 39 آخرين بجروح، ووقع الانفجار في منطقة موروالي الصناعية في جزيرة سولاويزي أثناء عملية صيانة في حوالي الساعة 5.30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ووقع الحادث في مصنع لشركة “بي تي إندونيسيا ستينليس ستيل” في مجمع موروالي الصناعي على جزيرة سولاويزي، وفقًا لبيان ديدي كورنيوان الناطق باسم المنطقة الصناعية.

وأوضح المتحدث باسم المجمع الصناعي أنّ “العدد الحالي للضحايا هو 51 شخصًا، منهم 12 قتلوا في الحادث و39 أصيبوا بجروح تراوح بين طفيفة وخطرة يتلقّون العلاج الطبّي راهنًا”. وأضاف أنّ القتلى هم 7 عمال إندونيسيين و5 أجانب من دون أن يحدّد جنسيتهم.

وتظهر عناصر التحقيق الأولية أنّ الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر. واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال وامتدّت إلى خزانات أكسجين، وفقًا لتقرير نشرته “سكاي نيوز” البريطانية.

وأخمد الحريق قبل ظهر الأحد، وقال أجوس نوجروهو قائد شرطة سولاويسي الوسطى: إن خمسة عمال صينيين وثمانية إندونيسيين على الأقل لقوا حتفهم عندما انفجر الفرن فجأة أثناء قيامهم بإصلاحه.

