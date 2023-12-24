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إصابة 39 آخرين بجروح خطيرة

لحظة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
لحظة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تسبّب انفجار، اليوم الأحد، في مصنع لمعالجة النيكل تموله الصين في شرق إندونيسيا بمقتل 12 شخصًا وإصابة 39 آخرين بجروح، ووقع الانفجار في منطقة موروالي الصناعية في جزيرة سولاويزي أثناء عملية صيانة في حوالي الساعة 5.30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

مقتل 12 شخصًا

ووقع الحادث في مصنع لشركة “بي تي إندونيسيا ستينليس ستيل” في مجمع موروالي الصناعي على جزيرة سولاويزي، وفقًا لبيان ديدي كورنيوان الناطق باسم المنطقة الصناعية.

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وأوضح المتحدث باسم المجمع الصناعي أنّ “العدد الحالي للضحايا هو 51 شخصًا، منهم 12 قتلوا في الحادث و39 أصيبوا بجروح تراوح بين طفيفة وخطرة يتلقّون العلاج الطبّي راهنًا”. وأضاف أنّ القتلى هم 7 عمال إندونيسيين و5 أجانب من دون أن يحدّد جنسيتهم.

سبب وقوع الانفجار

وتظهر عناصر التحقيق الأولية أنّ الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر. واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال وامتدّت إلى خزانات أكسجين، وفقًا لتقرير نشرته “سكاي نيوز” البريطانية.

وأخمد الحريق قبل ظهر الأحد، وقال أجوس نوجروهو قائد شرطة سولاويسي الوسطى: إن خمسة عمال صينيين وثمانية إندونيسيين على الأقل لقوا حتفهم عندما انفجر الفرن فجأة أثناء قيامهم بإصلاحه.

مصانع النيكل في إندونيسيا

وأضاف أن الانفجار كان قويًّا لدرجة أنه دمر الفرن وألحق أضرارًا بأجزاء من الجدران الجانبية للمبنى. وقال قائد الشرطة: إن السلطات تعمل على تحديد ما إذا كان إهمال الشركة أدى إلى الوفاة. ويعد هذا الانفجار هو الأحدث في سلسلة من الحوادث المميتة في مصانع صهر النيكل المملوكة للصين في إندونيسيا.

وأصبح النيكل ذا أهمية متزايدة بالنسبة لإندونيسيا، أكبر منتج للنيكل في العالم، مع تدفق استثمارات عالمية بمليارات الدولارات بعد أن حظرت الحكومة صادرات الخام غير المعالج في عام 2020. ويعد النيكل مكونًا رئيسيًّا في الإنتاج العالمي للبطاريات للسيارات الكهربائية.

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