وتحدث المندوب الروسي بلغته أولًا، ثم تحدث باللغة العربية قائلًا: “والآن ألتفت إلى إخواني العرب بلغتهم.. تدعو روسيا إلى وقف حلقة العنف، إثر التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده غزة منذ 7 أكتوبر”.

وأضاف: “نضم صوتنا إلى العديد من النداءات لوقف إطلاق النار المستدام والعودة إلى حل الأسباب الجذرية لهذا النزاع وإبعاد الكارثة الإنسانية عن قطاع غزة”.

نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي يلقي خطابا باللغة العربية في مجلس الأمن، مؤكدا على موقف روسيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية#مجلس_الأمن #روسيا #فلسطين pic.twitter.com/DaODFd2NQk — RT Online (@RTonline_ar) December 8, 2023

روسيا ترفض قتل المدنيين

وتابع: “تستنكر روسيا بالقطع أي عمل يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، كما لا نقبل بأي مخططات للتهجير القسري لسكان غزة إلى الجنوب وهو عبارة عن نكبة جديدة بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني”.

وأردف: “تدعم بلدي كل المبادرات البناءة لمجلس الأمن الرامية إلى فتح الطريق أمام التسوية الجدية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك على خلفية محاولات أحد أعضاء المجلس لإبطاء وإفشال هذه الجهود المشتركة”.

انتقادات أمريكا في مجلس الأمن

ويشير الدبلوماسي الروسي إلى الولايات المتحدة التي استخدمت في النهاية حق النقض “الفيتو” لإجهاض القرار.

وقال بوليانسكي: “وفي وجه هذه المخططات المشكوك فيها، كانت روسيا ولا تزال تقف إلى جانب الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة، في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي قد تتعايش في السلام والأمن مع جارتها إسرائيل”.

روسيا تدعم مشروع قرار مجلس الأمن

وأضاف بوليانسكي: “تستعد روسيا لمضاعفة جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، اعتمادًا على المرجعية الدولية المعروفة بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام وذلك بالتنسيق مع شركائنا الفاعلين”.

وقال: “وفي هذا السياق، تدعم روسيا مشروع قرار مجلس الأمن الذي اقترحته دولة الإمارات العربية المتحدة وندعو كل زملائنا في المجلس إلى التصويت لصالحه اليوم”.