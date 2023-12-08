لحظة مداهمة شقة بالرياض والقبض على مرتكبي جرائم سلب دفء شتاء هذا العام لا يعني عدم تساقط الثلوج وتسجيل درجات صفرية وظائف شاغرة لدى شركة الفنار رونالدو يقود تشكيلة النصر لمواجهة الرياض الخليج يصعد مركزًا في ترتيب دوري روشن بثلاثية في أبها لا يمكن التعديل على بيانات الضمان حال أن الطلب تحت الدراسة آلية تسجيل الزائرين والخليجيين في توكلنا الهلال يواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن بثنائية في الطائي التعاون يصعد للمركز الثالث برباعية في الفيحاء فيصل بن فرحان: يجب وضع نهاية للحرب في غزة
وثق مقطع فيديو لحظة ضبط 3 أشخاص لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب الجرائم بالرياض.
وأفاد الأمن العام خلال بيان رسمي على منصة إكس: “قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب واعتداء”.
وأضاف البيان: “ضبط بحوزتهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.
🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (3) أشخاص لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب واعتداء. pic.twitter.com/nSL4Ud82K4
— الأمن العام (@security_gov) December 8, 2023