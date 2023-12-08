لحظة مداهمة شقة بالرياض والقبض على مرتكبي جرائم سلب

وثق مقطع فيديو لحظة ضبط 3 أشخاص لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب الجرائم بالرياض.

وأفاد الأمن العام خلال بيان رسمي على منصة إكس: “قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب واعتداء”.

إحالة إلى النيابة

وأضاف البيان: “ضبط بحوزتهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.