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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

لحظة مداهمة شقة بالرياض والقبض على مرتكبي جرائم سلب

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ مساءً
لحظة مداهمة شقة بالرياض والقبض على مرتكبي جرائم سلب
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظة ضبط 3 أشخاص لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب الجرائم بالرياض.

وأفاد الأمن العام خلال بيان رسمي على منصة إكس: “قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين لاستيلائهم على مركبة واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب واعتداء”.

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إحالة إلى النيابة

وأضاف البيان: “ضبط بحوزتهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

 

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