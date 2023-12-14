لحظة مرعبة لسقوط لاعب سيرك من فوق عجلة دوارة بارتفاع 10 أمتار

سقط لاعب سيرك من ارتفاع أكثر من 30 قدمًا على الأرض، أثناء تأدية دوره في عرض العجلة الدوارة؛ مما أدى إلى سقوطه الليلة الماضية، في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

لحظة سقوط لاعب السيرك

وعرضت صحيفة “ذا صن” البريطانية، لقطات من سقوط اللاعب، الذي كان يؤدي عرضًا مذهلًا يحبس الأنفاس في مضمار جريت يارموث لسباق الخيل الأمريكي، وأصيب بكسور في ذراعه وكتفه وساقه.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم استدعاء الأطباء وفرق الإسعافات الأولية، بينما تم إخبار الجمهور بأن موعد العرض سينتهي مبكرًا عن موعده الأصلي.

إسعاف اللاعب

ونقلت الإسعاف اللاعب إلى المستشفى وحالته مستقرة، ووقع الحادث في ميدان سباق الخيل في مدينة نورفولك الساحلية. وقال شهود عيان: إن لاعب السيرك سقط من “عجلة الموت العملاقة” قبل أن يصطدم بسقالات معدنية ويصطدم بالأرض.

وسقط البهلوان أثناء تأدية عرضه الأخير فوق عجلة الموت العملاقة فوق حلبة السيرك.