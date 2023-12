وكانت طائرة الخطوط الجوية “إس 7” تقلّ 175 راكبًا في طريقها من نوفوسيبيرسك، ثالث أكبر مدينة في روسيا، إلى العاصمة موسكو.

وقال الركاب إن الحريق اندلع عندما كانت الطائرة على المدرج، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو قام أحد الركاب بتصويره مشهدًا مخيفًا لحريق في المحرك اندلع صباح الجمعة، كما يمكن رؤية ألسنة اللهب وهي تومض بعنف في نوافذ الركاب أثناء الحريق.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه أثناء إقلاع الطائرة تطايرت شرارات وألسنة فجأة من كلا المحركين.

🔴A Boeing-737 passenger plane belonging to the Russian airline S7 was forced to make an emergency landing during the Novosibirsk-Moscow flight.

▪️This was due to the failure of one of the plane's engines. pic.twitter.com/B3a77ZIfrh

— Conflict Index (@ConflictIndex) December 8, 2023