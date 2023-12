لحظة وقوع أعنف زلزال يضرب الصين منذ سنوات وسقوط 127 قتيلًا

ضرب زلزال قوي منطقة جبلية شمال غربي الصين، ما أدى لمقتل 127 شخصًا وتدمير منازل في أعنف زلزال تشهده البلاد منذ تسع سنوات، حسبما ذكرت السلطات الثلاثاء.

قال مسؤولون وتقارير إعلامية صينية، اليوم الثلاثاء، إن الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، وقع قبيل منتصف ليل الاثنين، وأدى أيضًا لإصابة أكثر من 700 شخص، وتدمير طرق وخطوط كهرباء واتصالات في إقليمي قانسو وتشينغهاي.

وكانت فرق الطوارئ تبحث عن مفقودين وسط بنايات منهارة، وانهيار أرضي واحد، كان سكان فقدوا منازلهم يستعدون لقضاء ليلة شتوية باردة في خيام بمواقع الإخلاء التي أقيمت على عجل.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية إنّ الزلزال خلّف أضرارًا مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالكثير من السكّان للهروب إلى الشوارع.

وأكّدت شينخوا أنّ السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر الثلاثاء.

At least 118 people were killed and hundreds more injured when a magnitude-6.2 earthquake struck China's Gansu province https://t.co/OpyhTOt73i pic.twitter.com/IprMJTerDr

— Reuters (@Reuters) December 19, 2023