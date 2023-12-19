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إصابة أكثر من 700 شخص وتدمير منازل

لحظة وقوع أعنف زلزال يضرب الصين منذ سنوات وسقوط 127 قتيلًا

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
لحظة وقوع أعنف زلزال يضرب الصين منذ سنوات وسقوط 127 قتيلًا
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال قوي منطقة جبلية شمال غربي الصين، ما أدى لمقتل 127 شخصًا وتدمير منازل في أعنف زلزال تشهده البلاد منذ تسع سنوات، حسبما ذكرت السلطات الثلاثاء.

مقتل وإصابة المئات

قال مسؤولون وتقارير إعلامية صينية، اليوم الثلاثاء، إن الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، وقع قبيل منتصف ليل الاثنين، وأدى أيضًا لإصابة أكثر من 700 شخص، وتدمير طرق وخطوط كهرباء واتصالات في إقليمي قانسو وتشينغهاي.

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وكانت فرق الطوارئ تبحث عن مفقودين وسط بنايات منهارة، وانهيار أرضي واحد، كان سكان فقدوا منازلهم يستعدون لقضاء ليلة شتوية باردة في خيام بمواقع الإخلاء التي أقيمت على عجل.

لحظة وقوع الزلزال

من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية إنّ الزلزال خلّف أضرارًا مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالكثير من السكّان للهروب إلى الشوارع.

وأكّدت شينخوا أنّ السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر الثلاثاء.

هزات قوية

وكان مركز زلزال ليل أمس على بعد خمسة كيلومترات من الحدود بين غانسو وإقليم مجاور. وذكرت وكالة “شينخوا” أن سكان أجزاء كثيرة من إقليم تشينغهاي شعروا بهزات قوية. وأفادت “شينخوا” بأنه تم إرسال نحو 3500 من فرق الإنقاذ إلى منطقة الكارثة، مضيفة أن الجيش والشرطة يشاركان أيضًا في أعمال الإنقاذ.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل كل الجهود الممكنة في عمليات البحث والإنقاذ. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سقوفًا منهارة وحطامًا على الطرق.

قوة الزلزال

وبحسب “شينخوا”، فقد أدّى الزلزال إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن بعض القرى. ووقع الزلزال على عمق ضحل يناهز عشرة كيلومترات، على بُعد حوالي مائة كلم جنوب غرب لانغشو، عاصمة مقاطعة غانسو، وأعقبته هزات ارتدادية عدة، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وتعد الزلازل ليست نادرة في الصين، ففي أغسطس المنصرم أدّى زلزال بقوة 5.4 درجات في شرق البلاد إلى إصابة 23 شخصًا بجروح وتدمير عشرات المباني.

تاريخ الزلازل بالصين

وتسبّب زلزال بقوة 6.6 درجات في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب الصين) بمقتل 100 شخص في سبتمبر 2022.

وضرب زلزال بقوة 7.9 درجات مقاطعة سيتشوان، في 2008، ما أدّى لسقوط أكثر من 87 ألف شخص بين قتيل ومفقود، من بينهم 5335 تلميذًا.

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