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تحركت طواقم الإنقاذ والطوارئ على الفور

لحظة وقوع انهيار أرضي بأحد جبال إيطاليا

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
لحظة وقوع انهيار أرضي بأحد جبال إيطاليا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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وقع انهيار أرضي في أحد الجبال الإيطالية، اليوم الأحد؛ مما أدى إلى سقوط الصخور والحطام في بحيرة غاردا وتحركت طواقم الطوارئ على الفور، وأُغلقت الطرق لتأمين المنطقة.

وقوع انهيار أرضي

وأفاد شبكة “سكاي نيوز” البريطانية بأنه لم يكن هناك أي أشخاص لحظة وقوع الانهيار الأرضي. وتحركت طواقم الإنقاذ والطوارئ على الفور، وأغلقت الطريق لتأمين المنطقة. وأفادوا أنه لم يكن هناك أحد في مكان قريب عندما وقع الانهيار الأرضي.

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ورصدت لقطات، تم تداولها عبر وكالات الأنباء العالمية، لحظة انهيار أرضي على أحد الجبال في إيطاليا؛ مما أدى إلى تطاير الصخور فوق طريق ساحلي ووصولًا إلى بحيرة غاردا.

تدخل فرق الإنقاذ

ونشرت وكالة الإطفاء والإنقاذ الإيطالية، فيجيلي ديل فوكو، لقطات لسحب من الغبار تتشكل مع سقوط الحطام في المياه في تريموسيني، وتقوم خدمات الطوارئ باستطلاع جوي بطائرة هليكوبتر في موقع الانهيار.

وشوهدت الصخور وهي تتساقط على الطريق الساحلي بين مدينتي كامبيوني وفورا. وقال رجال الإطفاء: “يعمل رجال الإنقاذ المائي وفرق البحث والإنقاذ الحضرية وإدارة الطيران في فاريزي على استبعاد احتمال وجود أشخاص متورطين ولجعل المنطقة آمنة”.

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