لحظة وقوع انهيار أرضي بأحد جبال إيطاليا

وقع انهيار أرضي في أحد الجبال الإيطالية، اليوم الأحد؛ مما أدى إلى سقوط الصخور والحطام في بحيرة غاردا وتحركت طواقم الطوارئ على الفور، وأُغلقت الطرق لتأمين المنطقة.

وأفاد شبكة “سكاي نيوز” البريطانية بأنه لم يكن هناك أي أشخاص لحظة وقوع الانهيار الأرضي. وتحركت طواقم الإنقاذ والطوارئ على الفور، وأغلقت الطريق لتأمين المنطقة. وأفادوا أنه لم يكن هناك أحد في مكان قريب عندما وقع الانهيار الأرضي.

ورصدت لقطات، تم تداولها عبر وكالات الأنباء العالمية، لحظة انهيار أرضي على أحد الجبال في إيطاليا؛ مما أدى إلى تطاير الصخور فوق طريق ساحلي ووصولًا إلى بحيرة غاردا.

A landslide has crashed down an Italian mountain into Lake Garda.

Emergency crews responded to the incident, closing a road to secure the area. They reported that no one was nearby when the landslide had taken place.https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/bj15mToBln

— Sky News (@SkyNews) December 17, 2023