Icon

برج ⁧‫المملكة‬⁩ والفيصلية‬⁩ يتحدثان بلغة الضوء في عرض مدهش يحمل عنوان حوار Icon وزارة الرياضة تستهدف حضور مليوني مشجع بكأس العالم للأندية Icon لغز لا يمكن تفسيره لـ سفينة الأشباح! Icon ولي العهد يجري اتصالًا بـ بولي عهد الكويت للاطمئنان على صحة الشيخ نواف الأحمد Icon الشباب والاتفاق يكتفيان بالتعادل السلبي Icon اشتراطات إلغاء ملف المنشأة لدى الموارد البشرية Icon إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة في جدة غدًا Icon أكثر من 6.7 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة بالسعودية Icon عارف بعد ثلاثية نادي ضمك: الاتحاد بلا هوية Icon فيليبي يربك حسابات غاياردو قبل مونديال الأندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
ارتبط تاريخ السفينة بالعديد من الأحداث

لغز لا يمكن تفسيره لـ سفينة الأشباح!

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
لغز لا يمكن تفسيره لـ سفينة الأشباح!
المواطن - فريق التحرير

في ظروف غامضة، عُثر في 4 ديسمبر عام 1872 على السفينة التجارية “ماري سيليست” قبالة سواحل البرتغال، وقد اختفى طاقمها فيما كانت هي تواصل إبحارها بدونه.

سفينة الأشباح

هذه السفينة التي عرفت لاحقًا باسم سفينة الأشباح كانت بنيت في الحوض الجاف في جزيرة سبنسر الكندية في عام 1861، وأنزلت إلى الماء في نفس العام تحت اسم “أمازون”، وكان طولها يبلغ حوالي 31 مترًا وعرضها 7.7 متر وإزاحتها 202 طن.

قد يهمّك أيضاً
كيم يبكي!

كيم يبكي!

نصراوي يُعلق على تصريحات محمد نور المثيرة ضد الهلال

نصراوي يُعلق على تصريحات محمد نور المثيرة ضد الهلال

ارتبط تاريخ هذه السفينة بالعديد من الأحداث التي عدت غريبة، فيما رأى البعض أن السفينة ذات الصاريتين كانت كما لو أنها تحت سطوة “قوة شريرة”، ومن أمثلة ذلك أن أول قبطان قاد دفتها ويدعى روبرت ماكليلان، مرض ولقي حتفه في نفس العام 1861، مباشرة بعد الرحلة الأولى!

أفيد أيضًا بأن هذه السفينة التجارية كانت اصطدمت في أول رحلة عبور لها للمحيط الأطلسي في عامها الأول، بسفينة غارقة في مضيق دوفر، ما جعلها في حاجة إلى الإصلاح.

السفينة قليلة الحظ، تعرضت مرة أخرى لأضرار كبيرة في هيكلها خلال رحلة لها في عام 1863 نتيجة اصطدامها بشعاب مرجانية وأدخلت إلى حوض بناء السفن لإجراء إصلاحات كبيرة، وهناك اندلع حريق في المكان!

أثناء رحلة عودة إلى الولايات المتحدة في عام 1867، جنحت السفينة قبالة سواحل “نوفا سكوشا” بكندا، وتم سحبها من الصخور، ثم واصلت ملكيتها الانتقال من يد إلى أخرى، ولم يحقق أحد من ورائها أي أرباح، بل يقال إن بعضهم أفلس!

في خاتمة المطاف، اشتراها أمريكي يدعى جيمس وينشستر في مزاد علني في نيويورك مقابل 1850 دولارًا، وقام صاحبها الجديد بإدخال تعديلات وإصلاحات كبيرة عليها كلفته 8960 دولارًا إضافيًّا، وجرى تغيير اسمها من “أمازون” إلى “ماريا سيليست”.

أنزلت سفينة الأشباح في أكتوبر عام 1872 إلى مياه النهر الشرقي في نيويورك، وكانت تستعد إلى السفر إلى جزيرة جنوة بإيطاليا تحت قيادة قبطانها الجديد بنيامين بريجز البالغ من العمر 37 عامًا، وكانت تصطحبه على متن السفينة زوجته سارة 30 عامًا، وطفلهما الصغير الذي لم يتجاوز العامين، علاوة على طاقم يتكون من 7 أشخاص.

سفينة الشحن

سفينة الشحن التي اعتقد أصحابها أنها جددت تمامًا وأنها مرشحة لمستقبل واعد، غادرت نيويورك وعلى متنها 10 أشخاص في 7 نوفمبر عام 1872، وكانت تحمل 1701 برميل كحول خام تجاري بقيمة 35000 دولار، وكانت الشحنة مؤمنة بالكامل.

الغريب، بعد نحو شهر من الإبحار، في 4 ديسمبر 1872، صادفت سفينة بريطانية تدعى دي غراتيا، السفينة التجارية ماريا سيليست بين جزر الأزور وسواحل البرتغال. بدت السفينة التجارية مهجورة، على الرغم من أنها كانت تسير فوق الماء، ولم يكن على متنها أحد.

اختفى تمامًا طاقم السفينة المكون من 7 أفراد، علاوة على ربانها وزوجته وابنه الصغير، ولم يعثر على أي أثر لتعرضهم لهجوم أو آثار دماء أو أضرار على السفينة، تبخر ركاب السفينة ولم يعثر على أي رواية مناسبة للحادث على مر السنين.

بعد سنوات، ادعى أشخاص في أكثر من مناسبة أنهم كانوا من طاقم سفينة الأشباح، إلا أن تلك الروايات لم تكن لها أي مصداقية، ولم يقدم أصحابها أي دليل.

أحد المهتمين الأمريكيين بمثل هذه الظواهر ويدعى لاري كوش كتب يقول في كتاب شهير له كان صدر في عام 1975: “لا يمكن إثبات أي من الروايات، واليوم يظل مصير ركاب ماريا سيليست لغزًا كما كان في اليوم الذي تم فيه العثور على السفينة مهجورة في عرض البحر”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر عينه على الفوز الأول ضد الدحيل في قطر
آخر الاخبار

النصر عينه على الفوز الأول ضد الدحيل...

آخر الاخبار
نفاد تذاكر مباراة السعودية وباكستان
آخر الاخبار

نفاد تذاكر مباراة السعودية وباكستان

آخر الاخبار
الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا
آخر الاخبار

الإصابة تبعد هالاند عن مواجهة اسكتلندا

آخر الاخبار
وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم
الرياضة

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة...

الرياضة
ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد ديربي الهلال والنصر ؟
الرياضة

ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد...

الرياضة
تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق
الرياضة

تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق

الرياضة
مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُعلن عن أعضاء لجنة التحكيم
السعودية اليوم

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُعلن عن أعضاء...

السعودية اليوم
شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر
السعودية اليوم

شرط تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر أبشر

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه