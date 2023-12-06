لقطات توثق أمطار ينبع ورابغ صباح اليوم

هطلت أمطار غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على ينبع ورابغ وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأظهرت المقاطع المتداولة كميات المياه الكبيرة التي تجمعت في الشوارع فيما لا تزال التنبيهات مستمرة من تقلبات الأحوال الجوية.

تقلبات الأحوال الجوية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ويصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

تعليق الدراسة اليوم

وكانت إدارة تعليم جدة أعلنت يوم أمس عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس جدة ورابغ وخليص لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وسيكون الدوام عبر منصة مدرستي.