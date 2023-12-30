لقطات توثق الأمطار الديمية على حفر الباطن

تواصلت الأمطار الديمية على حفر الباطن حتى الساعات الأولى من مساء اليوم السبت فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لمزيد من أمطار الخير والبركة.

أمطار حفر الباطن

ووثق العديد من مرتادي منصة إكس بالفيديو أمطار حفر الباطن مساء اليوم وسط دعوات بأن يجعلها الله أمطار خير وبركة ويعم بنفعها البلاد والعباد.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج على الجزء الشمالي.