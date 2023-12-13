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لقطات توثق الأمطار الغزيرة على عرعر ورفحاء فجرًا

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
لقطات توثق الأمطار الغزيرة على عرعر ورفحاء فجرًا
المواطن - فريق التحرير

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شهدت عرعر ورفحاء في منطقة الحدود الشمالية هطول الأمطار الغزيرة فجر اليوم وفي الساعات الأولى من الصباح فيما لا تزال التوقعات تبشر بمزيد من أمطار الخير والبركة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل هطول الأمطار التي سالت على إثرها الوديان والشعاب وتجمعت المياه في الشوارع في عرعر ورفحاء.

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تعليق الدراسة

وكانت إدارة تعليم الحدود الشمالية أعلنت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ولما لتبعات الحالة المطرية من آثار وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الأربعاء 29 / 5 / 1445 هـ عن بعد عبر منصة مدرستي، ومنصة روضتي في كافة مدارس  تعليم الحدود الشمالية.

 

بدورها قالت جامعة الحدود الشمالية إنه : بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد وجه رئيس الجامعة أ.د.أحمد بن علي الرميح، بتحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد لهذا اليوم الأربعاء 2023/12/13م، بمقر الجامعة بعرعر وجميع فروعه.

خريطة الأمطار

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, في حين يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

 

 

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