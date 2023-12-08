لقطات توثق تسارع الإنشاءات في القدية

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وثقت لقطات مصورة تسارع وتيرة الأعمال الإنشائية في عدة مواقع مختلفة من مدينة القدية حيث من المتوقع افتتاح أولى الأصول خلال العامين القادمين لتكون القدية في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة.
وتتبنى العلامة التجارية للقدية مفهوم اللعب وذلك بناءً على نتائج أبحاث استمرت لعقود أثبتت أن اللعب عنصرٌ حيويٌ للتنمية المعرفية البشرية والتعبير العاطفي والمهارات الاجتماعية والإبداع والصحة البدنية، كما أثبتت الدراسات التأثيرات الإيجابية للأنشطة الترفيهية على المجتمع وقدرتها على إزالة الاختلافات بين الأفراد وتعزيز مستوى التعاطف والتماسك الاجتماعي.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار ـ حفظه الله ـ، أطلق يوم أمس المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية.
وأوضح سموه أن المدينة ستصبح في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة ومكانتها دولياً، وتعزيز استراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.
تسارع وتيرة الأعمال الإنشائية في عدة مواقع مختلفة من مدينة القدية وسيتم افتتاح أولى الأصول خلال العامين القادمين لتكون القدية في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة pic.twitter.com/Frrs4yAvew
— مشاريع السعودية (@SaudiProject) December 8, 2023