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لقطات توثق تسارع الإنشاءات في القدية

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
لقطات توثق تسارع الإنشاءات في القدية
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات مصورة تسارع وتيرة الأعمال الإنشائية في عدة مواقع مختلفة من مدينة القدية حيث من المتوقع افتتاح أولى الأصول خلال العامين القادمين لتكون القدية في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة.

اللعب أسلوب حياة في القدية

وتتبنى العلامة التجارية للقدية مفهوم اللعب وذلك بناءً على نتائج أبحاث استمرت لعقود أثبتت أن اللعب عنصرٌ حيويٌ للتنمية المعرفية البشرية والتعبير العاطفي والمهارات الاجتماعية والإبداع والصحة البدنية، كما أثبتت الدراسات التأثيرات الإيجابية للأنشطة الترفيهية على المجتمع وقدرتها على إزالة الاختلافات بين الأفراد وتعزيز مستوى التعاطف والتماسك الاجتماعي.

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المخطط الحضري والعلامة التجارية

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار ـ حفظه الله ـ، أطلق يوم أمس المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية.
وأوضح سموه أن المدينة ستصبح في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة ومكانتها دولياً، وتعزيز استراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

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