لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج بعد أمطار الفجر

هطلت فجر اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك خاصة محافظة أملج والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها بعض الشعاب، كما هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع في منطقة المدينة المنورة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة هطول الأمطار الغزيرة فجر اليوم على العديد من المحافظات في منطقتي تبوك والمدينة المنورة، فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار الأمطار.

أمطار تبوك

وكان مركز الأرصاد قد رفع درجة الإنذار المبكر إلى اللون الأحمر على منطقة تبوك خاصة محافظة أملج متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

تراجع درجات الحرارة

كما توقع المركز أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.