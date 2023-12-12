لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج بعد أمطار الفجر الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد على 8 مناطق أوبك+ بحاجة لإبقاء تخفيضات النفط حتى نهاية عام 2024 فرص استثمارية مربحة في قطاع التعليم أمام المستثمرين الأجانب بالسعودية تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 22 بـ219 ريالاً السعودية تتصدر مجموعة العشرين في أعداد السياح تحذير من استغلال الرقية بالمخالفة للشرع: باعة الوهم يتاجرون بأمراض الناس المؤشرات المناخية ترفع من معدلات الخطر وتستدعي زيادة الانتباه سيارة زعيم كوريا الشمالية الجديدة تشغل العالم بعد تهريبها من 5 دول عوامل جعلت السعودية تتصدر مجموعة الـ20 في الوجهات السياحية
هطلت فجر اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك خاصة محافظة أملج والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها بعض الشعاب، كما هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع في منطقة المدينة المنورة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة هطول الأمطار الغزيرة فجر اليوم على العديد من المحافظات في منطقتي تبوك والمدينة المنورة، فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار الأمطار.
وكان مركز الأرصاد قد رفع درجة الإنذار المبكر إلى اللون الأحمر على منطقة تبوك خاصة محافظة أملج متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
كما توقع المركز أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.