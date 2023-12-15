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لقطات توثق منظر الشهب أثناء عبورها سماء المملكة

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
لقطات توثق منظر الشهب أثناء عبورها سماء المملكة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت صور ومقاطع فيديو منظر الشهب التي عبرت سماء المملكة ليلة أمس في واحدة من الظواهر الفلكية المثيرة للانتباه حيث شكل منظر الشهب مع النجوم لوحة ربانية رائعة في الجمال.

منظر الشهب

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منظر الشهب الرائع

وكان قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز قد تمكن من رصد شهب التوأميات، حيث تشهد سماء السعودية زخات من شهب التوأميات، وهي إحدى الظواهر الفلكية وتحدث بسبب دخول الأرض في منطقة السحابة المتكونة من الجزئيات الرملية وبعض المواد المندفعة من سطح (كويكب 3200 فايثون) أثناء اقترابه من الشمس، واحتكاكها بالغلاف الجوي للأرض.

منظر الشهب

زخات سنوية

يذكر أن زخات شهب التوأميات تحدث سنوياً في بدايات شهر ديسمبر وتبلغ ذروتها في الرابع عشر منه، وتكون الفرصة مواتية للمهتمين برصد الظاهرة، خصوصاً أنها ستوافق بداية الشهر القمري وغروب القمر في بداية الليل مما يجعل الفرصة سانحة لرصدها بوضوح.

ويرجع السبب في تسميتها بشهب التوأميات لأن الراصد من على الأرض يرى ظاهرياً اتجاه الشهب على خط بصره، وكأنها قادمة من كوكبة التوأمان (الجوزاء) مع أن الكوكبة النجمية على مسافة شاسعة جداً وليس لها علاقة بالشهب.

منظر الشهب

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