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على مد البصر بعد هطول أمطار الخير

لقطات جوية لصحراء مكة وهي تكتسي باللون الأخضر

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
لقطات جوية لصحراء مكة وهي تكتسي باللون الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات جوية لصحراء منطقة مكة وهي تكتسي باللون الأخضر مع امتداد العشب على مد البصر، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

وشهدت منطقة مكة المكرمة، خلال الأيام الماضية، حالة مطرية غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

توقعات الأرصاد

كما توقع المركز أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

كما تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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