حرف السعودية تعلن انطلاق أعمالها لتعزيز قطاع الحرف اليدوية عالية الجودة إصدار خاص من مرسيدس .. بمواصفات وأسعار فريدة عادات يومية مهمة تقي من هشاشة العظام لقطات جوية لصحراء مكة وهي تكتسي باللون الأخضر الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن 17 وظيفة بعدة تخصصات أرامكو تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان دراسة : الأعشاب المرة تعزز المناعة وتقاوم الأمراض أمطار ديمية على سكاكا وتنبيه من طقس حائل مساند : 15 مهنة للاستقدام من بوروندي غازكو : توزيع 75 مليون ريال أرباحًا على المساهمين
وثق مقطع فيديو لقطات جوية لصحراء منطقة مكة وهي تكتسي باللون الأخضر مع امتداد العشب على مد البصر، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.
وشهدت منطقة مكة المكرمة، خلال الأيام الماضية، حالة مطرية غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
شاهد.. لقطات جوية لصحراء #مكة وهي تلبس "اللون الأخضر"
عبر:@Mal_hothaly pic.twitter.com/h7uuhudaZD
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 12, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
كما توقع المركز أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط.
كما تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.