لقطات لبردية كثيفة في بريدة

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شهدت بريدة في منطقة القصيم، اليوم الجمعة، هطول بردية كثيفة؛ حيث تساقطت الثلوج على المنطقة التي اكتست باللون الأبيض.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة البردية وهي تغطي الشوارع، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة ضمن الحالة الجوية التي تشهدها المملكة.
وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
خيالي خيالي #القصيم اول مره اشوفه مثل هالمقطع #بريدة pic.twitter.com/tRMllVEdKP
— راشدالحربي (@R_A_A30) December 29, 2023