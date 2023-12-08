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لقطات لقوة السيول في القنفذة اليوم

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
لقطات لقوة السيول في القنفذة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات قوة السيول في بني عيسى جنوب شرق القنفذة، مساء اليوم الجمعة.

ونشر فريق طقس المملكة على منصة إكس لقطات للسيول التي شهدتها بني عيسى مساء اليوم، وذلك بعد هطول أمطار متوسطة وغزيرة.

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طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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