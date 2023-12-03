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المهرجان صاحبه العديد من الفعاليات

لقطات مثيرة من ختام عبية في الدرعية بعدسة “المواطن”

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
لقطات مثيرة من ختام عبية في الدرعية بعدسة “المواطن”
المواطن - تصوير: خالد الحمودي

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رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الحفل الختامي لفعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي “عبية في الدرعية”، وذلك في منتجع الفروسية العالمي بالرياض.

تفاصيل الحفل

ورصدت “المواطن” حفل ختام المهرجان والذي بدأ بآيات من القرآن الكريم، وعقب ذلك ألقى الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الذي تجده رياضة الفروسية بجميع أنواعها من القيادة، معربًا عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على رعايته وتشريفه الحفل الختامي لفعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي عبية في الدرعية.

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وشاهد الأمير فيصل بن بندر والحضور، استعراضًا للخيل المشاركة، بعد ذلك قدم عدد من الفرسان من سلطنة عمان استعراضًا ولونًا شعبيًّا “الحداء” تحت اسم “حوافر من ذهب”، ثم شاهد أمير الرياض عرضًا مرئيًّا بعنوان قمرة بنت سحاب بنت عبيّة ثم العرضة السعودية.

المهرجان صاحبه العديد من الفعاليات أبرزها العرض السينمائي قمرة، والصالون الثقافي بيت عبيَّة، وعروض الخيل الخاصة داخل الأرينا وهي ترسم بحوافرها خريطة السعودية، إضافة لعروض الفرسان والعروض الغنائية وميدان ركوب الخيل، وغيرها من الفعاليات.

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