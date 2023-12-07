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حجمه أكبر بثلاث مرات من الغواصات النووية

لقطات مذهلة لأكبر يخت غاطس في العالم بقيمة 2 مليار دولار

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
لقطات مذهلة لأكبر يخت غاطس في العالم بقيمة 2 مليار دولار
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تبلغ قيمة أكبر يخت سوبر في العالم بقيمة 2 مليار دولار أكبر بثلاث مرات من الغواصات النووية البريطانية، وتأتي مع حوض سباحة ومروحية أطلقت الشركة أيضًا جزرًا فريدة من نوعها يمكنك الإبحار بها أو حتى إرساء الغواصات الفائقة فيها.

استكشاف أعماق المحيط

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية: “إنه إذا كنت ترغب في استكشاف أعماق المحيط بنفس الرفاهية التي كان يحلم بها جيمس بوند، فهذه هي فرصتك، فقد تبين أن كل ما تحتاجه هو بضعة مليارات من الدولارات لتخوض التجربة”.

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وتقول شركة القوارب ميجالو Migaloo: إنها تُحدث ثورة في عالم اليخوت الفاخرة من خلال يختها الفاخر الغاطس الأول من نوعه في العالم.

أهم مميزات اليخت

وأكدت شركة Migaloo أن غواصتها الفائقة ستغوص أيضًا إلى عمق 1500 قدم، وستكون قادرة على البقاء هناك لعدة أسابيع في المرة الواحدة، وتحتوي الغواصات أيضًا على مساحة للعديد من الزلاجات النفاثة، وغواصتين صغيرتين بطول 52 قدمًا، وستة أشخاص، وبها مروحية، وغرف مشاهدة متعددة تحت الماء.

يتميز التصميم الداخلي الفاخر بغرفة طعام تتسع لـ 36 مقعدًا بجدران زجاجية تسمح للضيوف بالانغماس بالكامل في عالم تحت الماء أثناء تناولهم الطعام. يضم فندق Migaloo أماكن معيشة خاصة رائعة تبلغ مساحتها 6889 قدمًا مربعًا للمالك، بالإضافة إلى 3280 قدمًا مربعًا من مناطق الاستقبال و1312 قدمًا مربعًا من أماكن إقامة الضيوف.

تكلفة اليخوت الفاخرة

كشف كريستيان جامبولد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Migaloo، أن هذه الغواصات الفاخرة يمكن أن تكلف مالكها ما يزيد على 2 مليار دولار. وقال لصحيفة The Sun Online: “نعتقد أن الغواصة الخاصة ستكون أكثر الأشياء حصرية وأغلى شيء يمكن أن يمتلكه أي شخص”.

وأضاف: “نحن الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم غواصات خاصة بحجم اليخوت الفاخرة”. وقال: إن أصحاب اليخوت الفاخرة أصبحوا أصغر سنًّا على نحو متزايد، ويريدون المزيد من التصاميم، كما أنهم على استعداد لامتلاك شيء جديد وفريد من نوعه، لم يتم تصميمه أو بناؤه من قبل.

وقال جامبولد: إن الغواصة الخاصة تضيف بعدًا جديدًا تمامًا لاستكشاف البحر.

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