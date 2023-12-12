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اقترب منه السباحون بشكل مخيف

لقطات مذهلة لحوت ضل طريقه نحو الشاطئ

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
لقطات مذهلة لحوت ضل طريقه نحو الشاطئ
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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ظهرت لقطات مذهلة وغير مسبوقة لحوت ضخم ضل طريقه نحو الشاطئ ليجد نفسه وسط مجموعة من السباحين، فيما انتشرت صور الحوت في الساعات الأخيرة وبشكل كبير عبر مواقع التواصل.

لقطات مخيفة لـ حوت العنبر

ووصفت صحيفة “ديلي تليجراف” المشهد النادر للحوت بالمخيف، حيث يظهر السباحون على شاطئ لايتون، بالقرب من بيرث في أستراليا، وهم يقتربون من حوت العنبر الذي يسبح بالقرب بشكل خطير من الشاطئ.

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وفي اللقطات، يمكن رؤية الحوت وهو يتجول في المياه ويجذب انتباه مرتادي الشاطئ، قبل أن يعود إلى البحر.

خطر جنوح الحوت

وقال علماء الأحياء: إن الحيوان الثديي ربما كان معرضًا لخطر الجنوح، وأن هذا النوع من السلوك “غير عادي ومحفوف بالمخاطر”. كما حذروا من أن الأشخاص الذين يسبحون بهذا القرب يخاطرون بإرباك الحوت، وأن أفضل ما يمكن فعله في هذا الموقف هو “ترك الحوت وشأنه” وترك أي محاولات إنقاذ للمحترفين.

وقالت عالمة الأحياء البحرية الدكتورة ناتالي سنكلير لبي بي سي: إن مدى قرب الحوت من الجنوح على الشاطئ كان محفوفًا بالمخاطر.

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