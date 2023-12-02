Icon

لقطات مذهلة لغروب الشمس في صحراء الحدود الشمالية Icon رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين Icon بالأرقام.. ياسين بونو سر تألق الهلال Icon التعاون يستهدف فوزًا غائبًا من 5 مباريات Icon الأولى من نوعها.. إطلاق مبادرة الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى Icon ميتروفيتش لا يتوقف عن التسجيل Icon ضبط 17976 مخالفاً بينهم 7 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف Icon الهلال بطل الشتاء للمرة السادسة Icon الفتح يبحث عن الفوز الأول ضد الطائي Icon الاتفاق يتسلح بسجل مميز خارج ملعبه لتخطي الأخدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
انتشار العشب والإبل على مد البصر

لقطات مذهلة لغروب الشمس في صحراء الحدود الشمالية

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
لقطات مذهلة لغروب الشمس في صحراء الحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت صورة تم تداولها على نطاق واسع لقطات مذهلة تأسر العقول لغروب الشمس في صحراء الحدود الشمالية.

لقطات مذهلة فائقة الروعة

وأظهرت الصورة، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، بعدسة يوسف الدبيسي”، لقطات ومشاهد رائعة الجمال لغروب الشمس في صحراء الحدود الشمالية، كما وثقت امتداد المراعي والعشب وانتشار قطعان الإبل في شمال المملكة.

قد يهمّك أيضاً
الزامل يقترح قصر حفلات الزواج على الشاي والقهوة بلا مفاطيح

الزامل يقترح قصر حفلات الزواج على الشاي والقهوة بلا مفاطيح

نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في أسهم شركة العمران

نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في أسهم شركة العمران

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته
السعودية اليوم

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد...

السعودية اليوم
الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط...

الرياضة
التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض
الرياضة

التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

الرياضة
جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا

آخر الاخبار
جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
حصاد اليوم

جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

حصاد اليوم
التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل
السعودية اليوم

التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض
السعودية اليوم

محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه