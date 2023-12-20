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يقترب من لحظة حرجة في مداره حول الشمس

لقطات مذهلة لكوكب أورانوس بتفاصيل جديدة

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
لقطات مذهلة لكوكب أورانوس بتفاصيل جديدة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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التقط تلسكوب جيمس ويب، صورًا مذهلة تظهر كوكب أورانوس بتفاصيل جديدة رائعة، وتظهر في الصورة الحلقات المراوغة للكوكب الأزرق الجليدي، والعواصف الجوية، والعديد من أقماره السبعة والعشرين.

صور غير مسبوقة لأورانوس

تمثل هذه الصور خطوة هائلة للأمام مقارنة بالمحاولات السابقة والتي بالكاد يمكنه رؤية حلقة باهتة واحدة حول أورانوس. كما تُظهر الصورة المحسنة حديثًا تفاصيل “الغطاء السحابي” الموسمي للكوكب والذي يحوم فوق قطبه الشمالي.

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وقال العلماء: إن الغطاء القطبي يصبح أكثر وضوحًا عندما يميل أورانوس نحو الشمس كجزء من فصل الشتاء الذي يستمر 21 عامًا.

أهمية كوكب أورانوس بالنظام الشمسي

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في بيان صحفي نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “إن عدد هذه العواصف ومدى تكرارها ومكان ظهورها في الغلاف الجوي لأورانوس، قد يكون بسبب مزيج من التأثيرات الموسمية والجوية”.

ويعد أورانوس كوكبًا غريبًا بشكل خاص في نظامنا الشمسي لأنه يدور بشكل أساسي على جانبه بزاوية 98 درجة. وهذا ما يجعله الكوكب صاحب الفصول الأكثر تطرفًا عن أي كوكب في نظامنا الشمسي، وفقًا لوكالة ناسا.

لحظة حرجة في حياة الكوكب

ويقترب أورانوس حاليًّا من لحظة حرجة في مداره حول الشمس. وفي عام 2028، سيصل الكوكب إلى الانقلاب التالي وسيتجه القطب الشمالي مباشرة نحو الشمس.

وقالت وكالة ناسا: إن علماء الفلك حريصون على مشاهدة كيف سيغير هذا التحول أنظمة العواصف على الكوكب، والغطاء القطبي.

يشتهر ويب بالتقاط مناظر مذهلة للأجسام الكونية البعيدة بقدر كبير من التفصيل، ولكن المرصد الفضائي قادر أيضًا على الكشف عن رؤى جديدة في الفناء الخلفي السماوي الخاص بنا. جاءت أول نظرة جيدة للبشرية على أورانوس عندما حلقت فوييجر 2 بالقرب من الكوكب السابع من الشمس في عام 1986. ومن خلال كاميرا المركبة الفضائية، التي شاهدت النظام الشمسي في الضوء المرئي، بدا أورانوس وكأنه عالم أزرق لامع.

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