لقطات منوعة من توافد جماهير الاتحاد والأهلي المصري للجوهرة المشعة

توافد أعداد كبيرة من جماهير ناديي الاتحاد والأهلي المصري إلى ملعب الجوهرة المشعة، وذلك استعدادًا لمباراة الفريقين مساء اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

موعد المباراة

وتُقام المباراة مساء اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ونشر الإعلامي “علاء سعيد” مجموعة من مقاطع الفيديو عبر حسابه في منصة “إكس” لجماهير الفريقين وهي تتوافد على ملعب المباراة.

يذكر أن الفائز من مباراة الاتحاد والأهلي سيواجه فريق فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم الاثنين المقبل.