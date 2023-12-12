Icon

إسرائيل تبدأ في إغراق أنفاق غزة بمياه البحر Icon كل ما تود معرفته عن الإشراف القائم على تمكين المدرسة.. المحاور والأهداف Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا بتعليم مكة المكرمة Icon تفاصيل الأوامر الملكية : سلمان بن سلطان أميرًا للمدينة المنورة وتعيين نواب أمراء في 5 مناطق Icon الاتحاد يضرب موعدًا مع الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية Icon أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات Icon لقطات منوعة من حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023 Icon اكتتاب إم بي سي يجذب 14.5 مليار دولار Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon المغلوث مساعدًا لوزير الإعلام وهشام الفالح مساعدًا لوزير الداخلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
يقام في جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر

لقطات منوعة من حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
لقطات منوعة من حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أُقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023 الذي يُقام في مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر، حيث شهد ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية حفل الافتتاح.

حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023 

وتواجد الفنانان العالميان بوستا رايمز وسويديش هاوس مافيا في حفل الافتتاح.

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

السعودية تحقق فوزًا كبيرًا في حملة جذب عمالقة المال للرياض

السعودية تحقق فوزًا كبيرًا في حملة جذب عمالقة المال للرياض

افتتاح كأس العالم للأندية - 4

وافتتح العميد البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي حيث سيلتقي الفائز منهما النادي الأهلي المصري مساء الجمعة المقبلة.

فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

افتتاح كأس العالم للأندية - 4

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.

افتتاح كأس العالم للأندية - 4

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن بندر ونائبه: أفكار متنوعة للمستقبل في إكسبو الرياض 2030
السعودية اليوم

فيصل بن بندر ونائبه: أفكار متنوعة للمستقبل...

السعودية اليوم
موعد إيداع دعم سكني لشهر نوفمبر
السعودية اليوم

موعد إيداع دعم سكني لشهر نوفمبر

السعودية اليوم
آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثمين ضد برينتفورد
الرياضة

آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثمين...

الرياضة
وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات
وظائف

وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات

وظائف
فيديو يتسبب في الهجوم على محمد البريك
الرياضة

فيديو يتسبب في الهجوم على محمد البريك

الرياضة
حمدالله وبنزيما يقودان تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك الأوزبكي
الرياضة

حمدالله وبنزيما يقودان تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك...

الرياضة
لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج بعد أمطار الفجر
السعودية اليوم

لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه