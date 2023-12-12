إسرائيل تبدأ في إغراق أنفاق غزة بمياه البحر كل ما تود معرفته عن الإشراف القائم على تمكين المدرسة.. المحاور والأهداف تعليق الدراسة الحضورية غدًا بتعليم مكة المكرمة تفاصيل الأوامر الملكية : سلمان بن سلطان أميرًا للمدينة المنورة وتعيين نواب أمراء في 5 مناطق الاتحاد يضرب موعدًا مع الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات لقطات منوعة من حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023 اكتتاب إم بي سي يجذب 14.5 مليار دولار وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المغلوث مساعدًا لوزير الإعلام وهشام الفالح مساعدًا لوزير الداخلية
أُقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023 الذي يُقام في مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر، حيث شهد ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية حفل الافتتاح.
وتواجد الفنانان العالميان بوستا رايمز وسويديش هاوس مافيا في حفل الافتتاح.
وافتتح العميد البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي حيث سيلتقي الفائز منهما النادي الأهلي المصري مساء الجمعة المقبلة.
فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.
ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.
كرنفال في الجوهرة المشعة 🏟#الاتحاد_اوكلاند_سيتي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/3jGN3e9v5v
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 12, 2023