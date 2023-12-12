لقطات منوعة من حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023

أُقيم مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023 الذي يُقام في مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر، حيث شهد ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية حفل الافتتاح.

حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023

وتواجد الفنانان العالميان بوستا رايمز وسويديش هاوس مافيا في حفل الافتتاح.

وافتتح العميد البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي حيث سيلتقي الفائز منهما النادي الأهلي المصري مساء الجمعة المقبلة.

فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلوميننسي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.