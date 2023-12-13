موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري والقناة الناقلة لقطات من أمطار الحرم المكي والهدا اليوم طريقة التعامل مع المفقودات في المسجد الحرام انفجار الخلاف بين نتنياهو وبايدن إلى العلن مُطلق النار على الحيوان في جازان بقبضة الأمن النفط يتراجع 3% احذوا النغزات المؤلمة في منتصف الصدر آرسنال يُنهي دور المجموعات بالتعادل أمام أيندهوفن إسرائيل تبدأ في إغراق أنفاق غزة بمياه البحر كل ما تود معرفته عن الإشراف القائم على تمكين المدرسة.. المحاور والأهداف
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة لقطات لأمطار الحرم المكي، والهدا، اليوم الأربعاء.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وتشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة، حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.
#فيديو 🎥
أمطار #الحرم_المكي
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تصوير:فهد الشنبري#مكة_الان
pic.twitter.com/pmi8S3pBwu
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 12, 2023
#فيديو 🎥
أمطار #الهدا 🌧️
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تصوير: ماجد عسيري pic.twitter.com/w8mYLYV8M2
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 12, 2023