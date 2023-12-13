لقطات من أمطار الحرم المكي والهدا اليوم

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة لقطات لأمطار الحرم المكي، والهدا، اليوم الأربعاء.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وتشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة، حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.