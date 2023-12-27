لقطات من أمطار الفجر على المدينة المنورة

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شهدت المدينة المنورة هطول أمطار غزيرة مساء يوم أمس الثلاثاء امتدت حتى فجر اليوم والساعات الأولى من الصباح فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
ووثقت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة الأمطار التي زادت الأجواء في المدينة المنورة جمالاً على جمالها ودفعت الأهالي وزوار المدينة المنورة إلى الخروج للاستمتاع بها وتوثيق لحظات السعادة التي عاشوها تحت زخات المطر.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية ، على المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس. وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساء.
وأدت الأحوال الجوية المتقلبة إلى تعليق الدراسة الحضورية اليوم، حيث أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع- ومحافظة بدر ومحافظتي الحناكية وخيبر، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
فيديو | الحرم النبوي..
لقطات من الأمطار على المدينة المنورة فجر اليوم #الإخبارية pic.twitter.com/tbQYDKQGkd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 27, 2023
لحظات من السعادة يعيشها أهالي وزوار المدينة المنورة مع هطول الأمطار.#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/191Ct4wMsE
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) December 26, 2023