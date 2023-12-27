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لقطات من أمطار الفجر على المدينة المنورة

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
لقطات من أمطار الفجر على المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت المدينة المنورة هطول أمطار غزيرة مساء يوم أمس الثلاثاء امتدت حتى فجر اليوم والساعات الأولى من الصباح فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

ووثقت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة الأمطار التي زادت الأجواء في المدينة المنورة جمالاً على جمالها ودفعت الأهالي وزوار المدينة المنورة إلى الخروج للاستمتاع بها وتوثيق لحظات السعادة التي عاشوها تحت زخات المطر.

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أمطار المدينة المنورة

أمطار المدينة المنورة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه اليوم من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية ، على المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس. وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السادسة مساء.

تعليق الدراسة

وأدت الأحوال الجوية المتقلبة إلى تعليق الدراسة الحضورية اليوم، حيث أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع- ومحافظة بدر ومحافظتي الحناكية وخيبر، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

 

 

 

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