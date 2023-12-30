لقطات من الأجواء لجريان شعيب الوعالي بالأرطاوية في الرياض

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وثق مقطع فيديو من الأجواء لقطات ومشاهد مذهلة لجريان شعيب الوعالي في الأرطاوية بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض.
شعيب الوعالي ب #الارطاويه اليوم السبت ١٧ جماداخر ١٤٤٥
عضو المجموعة محمد الطويل pic.twitter.com/NhumBbJa8jقد يهمّك أيضاً
— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 30, 2023
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب مجموعة مناخ الجزيرة على منصة إكس، لقطات مبهجة لجريان أودية وشعاب الوعالي في الأرطاوية وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء والمناظر الجميلة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.
في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.