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بعد هطول أمطار الخير على المنطقة

لقطات من الأجواء لجريان شعيب الوعالي بالأرطاوية في الرياض

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
لقطات من الأجواء لجريان شعيب الوعالي بالأرطاوية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو من الأجواء لقطات ومشاهد مذهلة لجريان شعيب الوعالي في الأرطاوية بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب مجموعة مناخ الجزيرة على منصة إكس، لقطات مبهجة لجريان أودية وشعاب الوعالي في الأرطاوية وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء والمناظر الجميلة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

 

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