لقطات من تتويج الفائزين ببطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد

توج الاتحاد السعودي للفروسية، الفائزين في شوط المتسلل في بطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد.

وحل في المركزين الأول والثاني، السعوديان هشام التميمي وعبدالملك الخريف على الترتيب، بينما جاء السوري أحمد مصري في المركز الثالث.

وجاء في المراكز الـ3 الأولى في شوط السيف للفردي في بطولة العلا كل من العراقي أسامة لواء، العماني صفوان المعمري، العماني حمد الريسي.