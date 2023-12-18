أكثر من 12 برجًا سكنيًّا تبنى حاليًّا في مشعر منى لقطات من تتويج الفائزين ببطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي التأمينات : 300 شهر اشتراك شرط التقاعد المبكر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا والقناة الناقلة فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن التطورات في غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة الفريق اليحيى : شراكة أمنية مجتمعية في يوم الشرطة العربية الملك سلمان وولي العهد يهنئان السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة رسالة مجمع الملك سلمان احتفالَا بـ اليوم العالمي للغة العربية تمارا أول شركة سعودية مليارية ناشئة في قطاع التقنية المالية
توج الاتحاد السعودي للفروسية، الفائزين في شوط المتسلل في بطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد.
وحل في المركزين الأول والثاني، السعوديان هشام التميمي وعبدالملك الخريف على الترتيب، بينما جاء السوري أحمد مصري في المركز الثالث.
وجاء في المراكز الـ3 الأولى في شوط السيف للفردي في بطولة العلا كل من العراقي أسامة لواء، العماني صفوان المعمري، العماني حمد الريسي.