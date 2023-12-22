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لقطات من تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
لقطات من تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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تُوج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز باللقب على حساب فريق فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 4- 0.

وتسلم الفريق، لقب الكأس من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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وكان مان سيتي فاز بالميدالية الذهبية في البطولة، وحصد فلومينينسي الميدالية الفضية، بينما نال الأهلي المصري الميدالية البرونزية.

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