لقطات من تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية

تُوج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز باللقب على حساب فريق فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 4- 0.

وتسلم الفريق، لقب الكأس من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان مان سيتي فاز بالميدالية الذهبية في البطولة، وحصد فلومينينسي الميدالية الفضية، بينما نال الأهلي المصري الميدالية البرونزية.