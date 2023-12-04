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لقطات من تشريف ولي العهد لحفل زواج عبدالله بن عبدالعزيز على كريمة أحمد بن سلمان

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
لقطات من تشريف ولي العهد لحفل زواج عبدالله بن عبدالعزيز على كريمة أحمد بن سلمان
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المواطن - فريق التحرير

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شرّف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفل زواج الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود على كريمة الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله).

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، على منصة إكس، لقطات من حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحفل الزواج.

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وأظهرت اللقطات تقديم ولي العهد التبريكات إلى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، وسط فرحة كافة الحضور لتشريف الأمير محمد بن سلمان لحفل الزفاف.

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