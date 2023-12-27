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خلال مباراة النصر والاتحاد أمس

لقطة طريفة من ساديو ماني تجاه زكريا هوساوي

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
لقطة طريفة من ساديو ماني تجاه زكريا هوساوي
المواطن - محمد سمعه

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التقطت عدسات الكاميرا في مباراة الاتحاد والنصر أمس، لقطة طريفة جمعت بين النجم السنغالي ساديو ماني واللاعب زكريا هوساوي لاعب الاتحاد خلال توقف اللقاء لدقائق في أحد شوطي المباراة.

ساديو ماني

وسلط برنامج ” دورينا غير” الضوء على اللقطة الطريفة، حيث ظهر ماني وهو يداعب زكريا هوساوي بشد شعره بشكل طريف في لقطة تسببت في إثارة الضحك للإعلامي خالد الشنيف ولكل ضيوفه في الاستوديو التحليلي بلقاء أمس.

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وكان حمدالله تقدم بالهدف الأول للاتحاد في الدقيقة الـ13، ثم تعادل البرتغالي رونالدو للنصر في الدقيقة الـ19 من ركلة جزاء.

وعند حلول الدقيقة الـ38 تمكن البرازيلي تاليسكا من إحراز الهدف الثاني للنصر بعد خطأ دفاعي من لاعبي الاتحاد.

وفي الشوط الثاني، عاد حمدالله وسجل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة الـ 52.

ثم انفجر العالمي تهديفيًّا محرزًا 3 أهداف عبر كل من البرتغالي رونالدو والنجم السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقائق الـ 69 والـ 75 والـ82.

وبعد المباراة، أصبح رصيد العالمي 43 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس.

ساديو ماني - زكريا هوساوي - الاتحاد والنصر

ترتيب دوري روشن

وجاء الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 43 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 37 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 28 نقطة.

الفتح سابعًا برصيد 28 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق تاسعًا والخليج عاشرًا برصيد 22 نقطة، الفيحاء في المركز الـ11 والأخدود في المركز الـ12 ولكل منهما 19 نقطة، الشباب في المركز الـ13 برصيد 18 نقطة والطائي في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

في المركز الـ15، يتواجد الرائد برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، أبها في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 12 نقطة.

 

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