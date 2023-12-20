Icon

التعادل يحسم مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي Icon لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها Icon نجم ريال مدريد يقترب من الاتحاد مقابل 15 مليون يورو سنويًّا Icon موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقناة الناقلة Icon حالات لا يقع فيها الطلاق حتى مع اللفظ Icon الاعتراض على نتيجة الرخصة المهنية حرث في المياه ولا شفافية! Icon إلزام أي مقاول متعاقد مع جهة حكومية بتفضيل المحتوى المحلي Icon مانشستر سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية Icon فوائد مذهلة لعصير طبيعي تقي من أمراض خطيرة Icon 7 مزايا لمنصة تأشيرة السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الرعاية الصحية الأولية شهدت قفزات كبيرة

لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية، الدكتور خالد عبدالكريم، أن الرعاية الصحية الأولية شهدت قفزات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالكريم في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن النظام الصحي الإلكتروني موجود الآن في 95% من المراكز الصحية.

قد يهمّك أيضاً
إعلاميون عن كريم بنزيما: كان مستهترًا وعليه الاعتزال

إعلاميون عن كريم بنزيما: كان مستهترًا وعليه الاعتزال

الاتحاد يسعى لكسر عقدة مستضيف كأس العالم للأندية

الاتحاد يسعى لكسر عقدة مستضيف كأس العالم للأندية

لكل أسرة طبيب وممرض

وأضاف، أنه تم تطبيق مشروع طبيب لكل أسرة، بحيث يوجد لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها، ومن الممكن أن يدخل الشخص لمعرفة الطبيب والتواصل معه، وسيكون هناك تطبيق كامل للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي
آخر الاخبار

أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي

آخر الاخبار
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن

وظائف
العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في الرياض
أخبار رئيسية

العالم يختار السعودية .. إكسبو 2030 في...

أخبار رئيسية
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام
غرائب

نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام

غرائب
أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر ومليار زيارة بالواقع الافتراضي
السعودية اليوم

أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر...

السعودية اليوم
مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون
العالم

مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون

العالم
الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية لتعزيز الوسطية والاعتدال
السعودية اليوم

الشيخ السديس: لقاءات إثرائية ومحاضرات وحملات توعوية...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه