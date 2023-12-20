التعادل يحسم مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها نجم ريال مدريد يقترب من الاتحاد مقابل 15 مليون يورو سنويًّا موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقناة الناقلة حالات لا يقع فيها الطلاق حتى مع اللفظ الاعتراض على نتيجة الرخصة المهنية حرث في المياه ولا شفافية! إلزام أي مقاول متعاقد مع جهة حكومية بتفضيل المحتوى المحلي مانشستر سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية فوائد مذهلة لعصير طبيعي تقي من أمراض خطيرة 7 مزايا لمنصة تأشيرة السعودية
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية، الدكتور خالد عبدالكريم، أن الرعاية الصحية الأولية شهدت قفزات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وقال عبدالكريم في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن النظام الصحي الإلكتروني موجود الآن في 95% من المراكز الصحية.
وأضاف، أنه تم تطبيق مشروع طبيب لكل أسرة، بحيث يوجد لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها، ومن الممكن أن يدخل الشخص لمعرفة الطبيب والتواصل معه، وسيكون هناك تطبيق كامل للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة.
فيديو | وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الاولية د. خالد عبد الكريم: يوجد لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها.. وحاليا النظام الصحي الإلكتروني موجود في 95% من المراكز الصحية#الراصد pic.twitter.com/g1Zae7UWiU
— الراصد (@alraasd) December 19, 2023