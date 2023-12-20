أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الأولية، الدكتور خالد عبدالكريم، أن الرعاية الصحية الأولية شهدت قفزات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالكريم في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن النظام الصحي الإلكتروني موجود الآن في 95% من المراكز الصحية.

لكل أسرة طبيب وممرض

وأضاف، أنه تم تطبيق مشروع طبيب لكل أسرة، بحيث يوجد لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها، ومن الممكن أن يدخل الشخص لمعرفة الطبيب والتواصل معه، وسيكون هناك تطبيق كامل للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة.