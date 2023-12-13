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بعد تراجع النتائج مع تين هاج

لوبيتيجي المرشح الأبرز لقيادة مانشستر يونايتد

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
لوبيتيجي المرشح الأبرز لقيادة مانشستر يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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يُعد المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي المرشح الأبرز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في حالة رحيل المدرب الهولندي إريك تين هاج.

معاناة يونايتد مع تين هاج

ويعيش مانشستر يونايتد واحدًا من أسوأ مواسمه في الفترة الأخيرة، بعدما ودع كأس الرابطة الإنجليزية، ودوري أبطال أوروبا، واحتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما عرض تين هاج لانتقادات.

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إريك تين هاج
تين هاج – المصدر manutd

لوبيتيجي يتصدر القائمة

وذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “لوبيتيجي، المدير الفني السابق لوولفرهامبتون ومن قبله إشبيلية وريال مدريد، سيكون الأقرب لقيادة مانشستر يونايتد، حال رحيل تين هاج خلال الفترة المقبلة”.

وأضافت: “لا يتولى لوبيتيجي قيادة أي فريق حاليًا، بعد رحيله عن وولفرهامبتون في أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسمه بأندية مختلفة قامت بتغيير مدربيها، مثل نابولي والهلال، وكل المقومات متوفرة لتوليه المهمة”.

خولين لوبتيغي - جولين لوبتيجي
المدرب الإسباني

وتابعت: “مجلس إدارة مانشستر يونايتد يقدر عمل المدرب الإسباني مع وولفرهامبتون، وإتقانه للغة ومعرفته بطبيعة المنافسة في إنجلترا، بالإضافة إلى خبرته في أوروبا؛ حيث فاز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية”.

وواصلت الشبكة الإسبانية: “وهذا ما يجعله يتقدم على الأسماء الأخرى التي تم ذكرها في الساعات الأخيرة، مثل زين الدين زيدان “لا يتحدث الإنجليزية ولم يدرب خارج إسبانيا”، أو جراهام بوتر أو دي زيربي”.

وجاء في ختام التقرير: “هناك عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار لكي يكتسب لوبيتيجي المزيد من القوة، وهو علاقته الجيدة مع جزء من لاعبي اليونايتد الحاليين، مثل سيرجيو ريجيلون، رافائيل فاران وكاسيميرو، حيث سبق ودربهم في ريال مدريد”.

لوبيتيغي
لوبيتيجي – المصدر @RudyGaletti

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