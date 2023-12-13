لوسيد أير 2024 ضمن أفضل 10 سيارات في العالم تعليق الدراسة الحضورية في تعليم وجامعة الحدود الشمالية المغلوث بعد تعيينه مساعدًا لوزير الإعلام: مسؤولية تستوجب تحقيق تطلعات القيادة استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجع درجات الحرارة وأمطار مصحوبة بزخات البرد على 10 مناطق القنوات الناقلة لـ مباراة نيوكاسل ضد ميلان برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة الأمير ويليام ريال مدريد يتفوق على يونيون برلين بصعوبة مانشستر يونايتد يودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام بايرن ميونخ موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري والقناة الناقلة
تم تصنيف سيارة لوسيد أير بيور Lucid Air Pure ضمن أفضل 10 سيارات في العالم خلال عام 2024 وفق مجلة car and driver الأمريكية الشهيرة متقدمة على العديد من السيارات الكهربائية من الشركات المنافسة وفي مقدمتها سيارات تسلا.
وتوفر لوسيد أير بيور تجربة فريدة من نوعها فهي النسخة الأقل تكلفة من السيارات الكهربائية المثيرة للإعجاب، ومع ذلك، فإنها حصلت على تصنيف أفضل من وكالة حماية البيئة (EPA) مقارنة بالسيارات الكهربائية الأغلى أو الأطول مثل سيارات Tesla أو Hyundai أو Mercedes-Benz أو أي صانع سيارات كهربائية آخر في السوق.
تأتي سيارة لوسيد Pure في نسختين متميزتين إحداهما تعمل بنظام الدفع الخلفي والأخرى تعمل بنظام الدفع الرباعي، وتصل قوة محرك Air Pure ذي الدفع الخلفي إلى 430 حصانًا ويمكنها أن تنطلق من وضع الثبات إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة في غضون 4.3 ثانية.
بينما ينخفض معدل التسارع في محرك Pure ذي الدفع الرباعي الذي يأتي بقوة 480 حصانًا حيث تنطق من وضع الثبات إلى سرعة 60 ميلًا في الساعة خلال 3.5 ثانية.
وعلى الرغم من ذلك فإنها أفضل من سيارة Air Grand Touring ذات المحرك المزدوج بقوة 819 حصانًا والتي يزيد سعرها عن سعر سيارة لوسيد بحوالي 40.000 دولار حيث تصل إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة في غضون 3.0 ثانية كما أنها أفضل من Air Sapphire التي تأتي بمحرك بقوة بقوة 1234 حصانًا والتي تأتي بسعر 250.500 دولار.