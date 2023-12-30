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بعدما قاد النصر لتجاوز التعاون

لويس كاسترو أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات بالعالم في 2023

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
لويس كاسترو أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات بالعالم في 2023
المواطن - فريق التحرير

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واصل المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليُنهي منافسات عام 2023 في صدارة قائمة مميزة.

لويس كاسترو الأكثر فوزًا

وحقق لويس كاسترو، 52 فوزًا من أصل 74 مباراة خاضها في عام 2023، لينفرد بصدارة قائمة أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات، متفوقًا على المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا صاحب الـ46 فوزًا.

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وعلق حساب نادي النصر الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “قائد المنظومة من يقف خلف كل هذه المتعة.. لويس كاسترو، أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات في العالم لعام 2023.. تهانينا للمدرب الأفضل”.

لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

النصر يفوز على التعاون

ولعب التعاون ضد النصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق العالمي لفوز كبير بنتيجة 4\1.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 46 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

النصر في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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