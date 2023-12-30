لويس كاسترو أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات بالعالم في 2023

واصل المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليُنهي منافسات عام 2023 في صدارة قائمة مميزة.

لويس كاسترو الأكثر فوزًا

وحقق لويس كاسترو، 52 فوزًا من أصل 74 مباراة خاضها في عام 2023، لينفرد بصدارة قائمة أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات، متفوقًا على المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا صاحب الـ46 فوزًا.

وعلق حساب نادي النصر الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “قائد المنظومة من يقف خلف كل هذه المتعة.. لويس كاسترو، أكثر مدرب تحقيقًا للانتصارات في العالم لعام 2023.. تهانينا للمدرب الأفضل”.

النصر يفوز على التعاون

ولعب التعاون ضد النصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق العالمي لفوز كبير بنتيجة 4\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 46 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة، ليحتل المركز الرابع.