ليبي يقتل والده بـ24 طعنة في الرقبة وهو نائم

أعلنت الأجهزة الأمنية في ليبيا، الجمعة، إلقاء القبض على شاب قتل والده بواسطة سلاح أبيض في بنغازي ولاذ بالفرار.

وقالت مديرية أمن بنغازي: إن أعضاء التحريات بمركز شرطة الكويفية، تلقوا بلاغًا حول واقعة قتل، حيث أصدر رئيس المركز تعليماته بالانتقال والتحري وجمع المعلومات عن الواقعة.

وأشارت المديرية إلى أنه وبالانتقال إلى مكان الواقعة، وبدء المعاينة وجد المجني عليه ملقى على الأرض في فناء المنزل وعليه آثار عدة طعنات، فيما باشر أعضاء التحريات، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتمكنوا من الحصول على تسجيلات لكاميرات المراقبة توضح أن ابن المجني عليه هو الجاني؛ كما أظهرت الكاميرات أن الجاني قام بتغطية نفسه بواسطة فراش حتى لا يكون واضحًا لكاميرات المراقبة.

مديرية أمن بنغازي، عممت على جميع البوابات والمداخل ومخارج المدينة لضبط الجاني ومنعه من الهرب، وتلقوا إشارة هاتفية من مركز شرطة بومريم التابع لمديرية أمن الأبيار مفادها ضبط الجاني.

اعترافات الجاني

وعلى الفور أصدرت مديرية أمن بنغازي تعليماتها، باستحضار الجاني إلى مركز الشرطة، وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى (أ.ر.م) من مواليد 1995، واعترف أنه قتل والده بواسطة سلاح أبيض وطعنه حوالي 24 طعنة في الرقبة.

كما أفاد الجاني بأنه كان يخطط لذلك منذ فترة، واستغل عدم وجود أحد في المنزل، وقام بطعنه وهو نائم، ومن ثم جره إلى فناء المنزل ومكث بجانبه ليتأكد أنه فارق الحياة، وقام بطعنه 4 طعنات أخرى ولاذ بالفرار.

وحول أسباب الجريمة، أفاد الجاني قائلا: إن “والده كان يقوم بضربه وتعذيبه”، فيما لاحظ أعضاء المركز خلال الاستدلال مع الجاني، أنه يعاني اضطرابات نفسية.

وأكدت مديرية أمن بنغازي، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجاني والتحفظ عليه، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.