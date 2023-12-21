ليفاندوفسكي يُغضب تشافي

أبدى المدير الفني تشافي هيرنانديز، غضبه الشديد من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي بين شوطي مباراة ألميريا.

تشافي غاضب من ليفاندوفسكي

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “تشافي توجه إلى غرفة تبديل الملابس بحالة نفسية سيئة للغاية، بسبب إنهاء الشوط الأول بالتعادل (1- 1) ضد ألميريا الذي يحتل المركز الأخير في الليغا”.

وأضافت الصحيفة: “وفقًا لشهود عيان، دخل تشافي الغرفة غاضبًا ووجه انتقادات عنيفة للاعبيه وبشكل محدد لروبرت ليفاندوفسكي الذي في النهاية كان حاسمًا بصناعة هدف الانتصار لسيرجي روبرتو”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية في ختام تقريرها، إلى أن تشافي لم يكن قاسيًا في انتقاداته للاعبيه وخاصة ليفاندوفسكي، إلا في بعض الأحيان.

فوز برشلونة ضد ألميريا

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ألميريا على ملعب “مونتجويك”، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني الممتاز، وانتهت المباراة بتحقيق كتيبة تشافي لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده إلى 38 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد ألميريا عند 5 نقاط فقط، ليواصل تذيل الترتيب.