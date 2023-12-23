ليفربول يرتضي التعادل مع آرسنال

انتهت مباراة ليفربول ضد آرسنال مساء اليوم، بالتعادل بنتيجة 1-1 وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول ضد آرسنال

آرسنال تقدم سريعًا بالهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي جابرييل ماجاليس في الدقيقة الرابعة من ضربة رأسية.

وواصل الريدز ضغطه ليسجل هدف التعادل عبر اللاعب المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ30.

وفي الشوط الثاني، كثف الريدز من هجماته وأهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أرنولد بعد تمريرة متقنة من صلاح.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الريدز 39 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد آرسنال 40 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي.

نتائج الجولة الـ18

وكانت مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس الجمعة، بتعادل أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وفي مواجهات اليوم، فاز وست هام على مان يونايتد بثنائية دون رد، وفاز بيرنلي على فولهام بثنائية دون رد، وفاز توتنهام هوتسبير على إيفرتون بثنائية لهدف، وفاز بورنموث على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، وفاز لوتون تاون على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، وتعادل آرسنال مع ليفربول بنتيجة 1-1.