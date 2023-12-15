ليون يسعى لانطلاقة قوية في ظهوره المونديالي الأول

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب ليون المكسيكي، للظهور بشكل مميز في مشاركته الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن يلعب كلوب ليون ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، اليوم الجمعة عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.
ويسعى الفريق المكسيكي المتوج بلقب الكونكاكاف، للظهور بقوة في أول مباراة له بمونديال الأندية، إلا أنه سيكون في اختبار صعب ضد أوراوا بطل دوري أبطال آسيا، الذي يُشارك في البطولة للمرة الثالثة.
وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب ليون على دفعة قوية قبل مباراته ضد أوراوا، بعد استعادة لاعب خط الوسط لوكاس روميرو، والجناح أنخيل مينا لياقتهما البدنية بشكلٍ كامل.
ويعول الفريق المكسيكي على تألق لاعبيه خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتهم فيدل أمبريز صاحب الـ20 عامًا، الذي فرض نفسه على التشكيلة الأساسية، وفوزه بأفضل لاعب شاب في دوري أبطال الكونكاكاف، والهداف الأوروغوياني نيكولاس لوبيز.