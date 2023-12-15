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خلال مباراته ضد أوراوا اليوم

ليون يسعى لانطلاقة قوية في ظهوره المونديالي الأول

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
ليون يسعى لانطلاقة قوية في ظهوره المونديالي الأول
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب ليون المكسيكي، للظهور بشكل مميز في مشاركته الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

مواجهة أوراوا اليوم

ومن المقرر أن يلعب كلوب ليون ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، اليوم الجمعة عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

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كلوب ليون المكسيكي
لاعبو الفريق المكسيكي

كلوب ليون يسعى للفوز

ويسعى الفريق المكسيكي المتوج بلقب الكونكاكاف، للظهور بقوة في أول مباراة له بمونديال الأندية، إلا أنه سيكون في اختبار صعب ضد أوراوا بطل دوري أبطال آسيا، الذي يُشارك في البطولة للمرة الثالثة.

كلوب ليون المكسيكي
جانب من تتويج الفريق بلقب الكونكاكاف – المصدر fifa

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب ليون على دفعة قوية قبل مباراته ضد أوراوا، بعد استعادة لاعب خط الوسط لوكاس روميرو، والجناح أنخيل مينا لياقتهما البدنية بشكلٍ كامل.

ويعول الفريق المكسيكي على تألق لاعبيه خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتهم فيدل أمبريز صاحب الـ20 عامًا، الذي فرض نفسه على التشكيلة الأساسية، وفوزه بأفضل لاعب شاب في دوري أبطال الكونكاكاف، والهداف الأوروغوياني نيكولاس لوبيز.

كلوب ليون المكسيكي
لاعبو الفريق المكسيكي – المصدر fifa

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