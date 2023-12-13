Icon

الراجحي: الطلب يتزايد على الوظائف المستقبلية والمهن الجديدة Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ25 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة Icon مؤشرات الانضباط في المدارس السعودية عالية والمعلم السعودي متميز Icon بايدن يتحدى الشيوخ ويمنح زيلينسكي 200 مليون دولار Icon منتخب الدفاع المدني يحصد بطولة وزارة الداخلية الـ 13 لكرة القدم Icon الصحة : المكملات ليست بديلاً عن الغذاء الصحي Icon نصيحة : تناولوا الشاي بدون السكر أو المحليات الصناعية Icon حساب المواطن : الإفصاح عن راتب التابع ضمن دخل الأسرة Icon النموذج الإشرافي داعم للمدارس وعلميات التعليم والتطوير Icon منتدى الاستثمار السعودي الصيني يشهد اتفاقات بقيمة 26.5 مليار دولار بحضور الفالح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
دراسة دولية: تحسن نتائج المملكة مقارنة بالمتوسط العالمي للدول المتقدمة

مؤشرات الانضباط في المدارس السعودية عالية والمعلم السعودي متميز

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ مساءً
مؤشرات الانضباط في المدارس السعودية عالية والمعلم السعودي متميز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت نتائج الدراسة الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في اختبار بيزا (PISA 2022)، إيجابية وتحسناً عالياً في مؤشرات الانتماء والحياة والانضباط في مدارس المملكة العربية السعودية .

تفوق المعلم في السعودية

ووفقاً للدراسة التي تستهدف توظيف معارف الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم، وتمكينهم للاستفادة من مهاراتهم في حل المشكلات الحياتية والمهنية؛ أظهر المعلم في المملكة تميزاً بشكل عام، خاصة في معلمي مادة الرياضيات، حيث أكد 77 في المائة من الطلاب المشاركين في الدراسة أن معلم الرياضيات يقدم مساعدة إضافية عندما يحتاج إليها الطلاب ، وذلك مقابل 70 في المائة من المشاركين في الدراسة من دول العالم في منظمة (OECD) .

قد يهمّك أيضاً
مانشستر سيتي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في لوتون تاون

مانشستر سيتي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في لوتون تاون

التعاون يتجاوز حاجز الـ500 نقطة بدوري المحترفين

التعاون يتجاوز حاجز الـ500 نقطة بدوري المحترفين

وأفاد 76 في المائة من الطلاب في السعودية المشاركين بأن معلمي الرياضيات يظهرون اهتماماً بتعلم كل طالب، مقارنة بـ 63 في المائة من الطلبة المشاركين في الدراسة.

وتأتي هذه النسب العالية والثقة بالمعلم في المملكة تأكيداً لحديث وزير التعليم يوسف البنيان خلال مشاركته في ملتقى الميزانية الأسبوع الماضي، حيث شدد على دور الوزارة بالاهتمام بالمعلم؛ مؤكدا أن المناهج مهما كانت متطورة وقوية لن تكون أكثر كفاءة من معلمينا.

العلاقة بين الطلاب

وذكرت الدراسة أن 71 في المائة من الطلبة في السعودية يمكنهم إقامة صداقات بسهولة في المدرسة، مقارنة بمتوسط 76 في المائة من دول المنظمة.

وتعكس نتائج الدراسة الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في اختبار بيزا (PISA 2022) مدى تحسن نتائج المملكة مقارنة بالمتوسط الدولي للدول المتقدمة في معايير الانتماء للمدرسة وللعلاقات الإيجابية بين الطلبة ومعلميهم وبيئتهم المدرسية.

رفع مستوى المهارات

وتعمل وزارة التعليم على رفع مستوى مهارات الطلاب والطالبات للمنافسة عالميًا، لاسيما في مجالات التعليم الأساسية: القراءة، والرياضيات، والعلوم، وذلك بتطوير خطط المناهج، وتعزيز المهارات الأساسية للطلبة، وزيادة الوقت المخصص لتعلم تلك المهارات، وتحفيز دافعية التعلم لدى الطلبة، إضافة إلى التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، والشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.
يذكر أن المملكة شاركت في الاختبار الدولي، الذي تشرف عليه منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ونفّذته وزارة التعليم في مدارس التعليم العام إلكترونياً، كأول مشاركة للمملكة في النسخة الإلكترونية للاختبارات التي تُعقد كل ثلاث سنوات، وذلك بهدف مقارنة مستويات الطلبة والنظام التعليمي بأداء الدول الأخرى المشارِكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم
الرياضة

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة...

الرياضة
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم قات مخدر بجازان
أخبار أمنية

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم...

أخبار أمنية
النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا منذ 2014
آخر الاخبار

النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا...

آخر الاخبار
قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب
صحة وطب‎

قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب

صحة وطب‎
معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي للسكري
صحة وطب‎

معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي...

صحة وطب‎
سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة...

السعودية اليوم
إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو بصحة جيدة
السعودية اليوم

إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه