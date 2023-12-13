مؤشرات الانضباط في المدارس السعودية عالية والمعلم السعودي متميز

كشفت نتائج الدراسة الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في اختبار بيزا (PISA 2022)، إيجابية وتحسناً عالياً في مؤشرات الانتماء والحياة والانضباط في مدارس المملكة العربية السعودية .

تفوق المعلم في السعودية

ووفقاً للدراسة التي تستهدف توظيف معارف الطلبة في القراءة والرياضيات والعلوم، وتمكينهم للاستفادة من مهاراتهم في حل المشكلات الحياتية والمهنية؛ أظهر المعلم في المملكة تميزاً بشكل عام، خاصة في معلمي مادة الرياضيات، حيث أكد 77 في المائة من الطلاب المشاركين في الدراسة أن معلم الرياضيات يقدم مساعدة إضافية عندما يحتاج إليها الطلاب ، وذلك مقابل 70 في المائة من المشاركين في الدراسة من دول العالم في منظمة (OECD) .

وأفاد 76 في المائة من الطلاب في السعودية المشاركين بأن معلمي الرياضيات يظهرون اهتماماً بتعلم كل طالب، مقارنة بـ 63 في المائة من الطلبة المشاركين في الدراسة.

وتأتي هذه النسب العالية والثقة بالمعلم في المملكة تأكيداً لحديث وزير التعليم يوسف البنيان خلال مشاركته في ملتقى الميزانية الأسبوع الماضي، حيث شدد على دور الوزارة بالاهتمام بالمعلم؛ مؤكدا أن المناهج مهما كانت متطورة وقوية لن تكون أكثر كفاءة من معلمينا.

العلاقة بين الطلاب

وذكرت الدراسة أن 71 في المائة من الطلبة في السعودية يمكنهم إقامة صداقات بسهولة في المدرسة، مقارنة بمتوسط 76 في المائة من دول المنظمة.

وتعكس نتائج الدراسة الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في اختبار بيزا (PISA 2022) مدى تحسن نتائج المملكة مقارنة بالمتوسط الدولي للدول المتقدمة في معايير الانتماء للمدرسة وللعلاقات الإيجابية بين الطلبة ومعلميهم وبيئتهم المدرسية.

رفع مستوى المهارات

وتعمل وزارة التعليم على رفع مستوى مهارات الطلاب والطالبات للمنافسة عالميًا، لاسيما في مجالات التعليم الأساسية: القراءة، والرياضيات، والعلوم، وذلك بتطوير خطط المناهج، وتعزيز المهارات الأساسية للطلبة، وزيادة الوقت المخصص لتعلم تلك المهارات، وتحفيز دافعية التعلم لدى الطلبة، إضافة إلى التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، والشراكة مع الأسر وأولياء الأمور.

يذكر أن المملكة شاركت في الاختبار الدولي، الذي تشرف عليه منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ونفّذته وزارة التعليم في مدارس التعليم العام إلكترونياً، كأول مشاركة للمملكة في النسخة الإلكترونية للاختبارات التي تُعقد كل ثلاث سنوات، وذلك بهدف مقارنة مستويات الطلبة والنظام التعليمي بأداء الدول الأخرى المشارِكة.