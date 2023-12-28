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بتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11931 نقطة

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11931 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 42.57 نقطة ليقفل عند مستوى 11931.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

الأسهم السعودية اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 244 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

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الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات مهارة، وأليانز إس إف، ونادك، وشاكر، والخريف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والرياض، وأبو معطي، وكابلات الرياض، والمعذر ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.83% و7.14% .

الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والكيميائية، وأديس هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 231.09 نقطة ليقفل عند مستوى 24223.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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