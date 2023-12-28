حرس الحدود: لن نتهاون مع أي محاولة تهريب مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11931 نقطة وظائف نسائية شاغرة في قطاعات وزارة الداخلية إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين جوجل تخطط للتخلي عن وضع القيادة في الخرائط وزارة التعليم تعلن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية وزارة الدفاع تعلن عن 126 وظيفة شاغرة في عدد من المدن بناء واسع للسحب الغزيرة والبردية جنوب وشرق وشمال شرق مكة الأشخاص الأكثر إزعاجًا بالعالم في عام 2023 5 مشروبات ساخنة لإنقاص الوزن في الشتاء
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 42.57 نقطة ليقفل عند مستوى 11931.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 244 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مهارة، وأليانز إس إف، ونادك، وشاكر، والخريف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والرياض، وأبو معطي، وكابلات الرياض، والمعذر ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.83% و7.14% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والكيميائية، وأديس هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 231.09 نقطة ليقفل عند مستوى 24223.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.