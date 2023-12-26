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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 7.5 مليارات ريال

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 7.5 مليارات ريال
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 59.54 نقطة ليقفل عند مستوى 11872.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 241 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

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الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات سال، وكاتريون، وتشب، والزامل للصناعة، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات شمس، ووقت اللياقة، وسلوشنز، وسيسكو القابضة، والسيف غاليري الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.41%.

الأسهم الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات أديس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، وأديس، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 131.73 نقطة ليقفل عند مستوى 24022.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم.

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