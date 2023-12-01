ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد ديربي الهلال والنصر ؟

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سيكون ديربي اليوم بين الهلال والنصر في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن، هو آخر مباراة تُقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وسيتم تجديد درة الملاعب حسب توضيح سابق من وزارة الرياضة، وذلك بإخضاعه لعملية تجديد وتأهيل بعد تحويله لمدينة رياضية تحمل اسم مدينة الملك فهد الرياضية.
وجاء تشكيل الأزرق كالتالي: “ياسين بونو، سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك، روبن نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل، مالكوم، ميتروفيتش”.
أما تشكيل النصر الضيف فجاء مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، أوتافيو، مارسيلو، تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.
وقبل الديربي، يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.