ماذا قدم أوكلاند سيتي في 10 مشاركات مونديالية؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الـ11 في تاريخه، مساء اليوم الثلاثاء.

مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي في كأس العالم للأندية، اليوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

تاريخ مشاركات أوكلاند

وشارك أوكلاند سيتي في 10 نسخ من بطولة كأس العالم للأندية، إلا أن نسخة عام 2014؛ كانت الأفضل، بعدما نجح في الحصول على المركز الثالث، ليتوج بالميدالية البرونزية، وهي الوحيدة له في المونديال.

وبدأ أوكلاند مشواره في نسخة 2014 بالفوز على المغرب التطواني بنتيجة 4\3 بركلات الترجيح، ثم تجاوز وفاق سطيف بهدف نظيف، وخسر بصعوبة ضد سان لورينزو، وفاز على كروز أزول المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وباستثناء المشاركة المميزة في مونديال الأندية 2014، اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند سيتي بتحقيق الفوز في مباراتين فقط من أصل 12 مواجهة خاضها في البطولة خلال مشاركاته من 2006 وحتى 2022.

وفاز أوكلاند على شباب الأهلي الإماراتي بثنائية نظيفة في الدور الأول من مونديال الأندية 2009، ثم خسر ضد أتلانتي المكسيكي بثلاثة أهداف دون رد، وتجاوز مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3\2، ليحصد المركز الخامس في البطولة.

وبعد نسخة عام 2014، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوكلاند 4 مباريات في كأس العالم للأندية خلال نسخ 2015، 2016، 2017 و2022، وخسرها جميعًا دون تحقيق أي انتصار أو تعادل.