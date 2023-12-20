مارسيلو يحتفل بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية مع عائلته في جدة

احتفل النجم البرازيلي مارسيلو نجم نادي فلومينينسي البرازيلي بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023 مع عائلته بالتقاط الصور التذكارية في جدة ومشاهدة معالمها.

تعليق مارسيلو

ونشر النجم البرازيلي صورة له مع عائلته عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: “عائلتي، دائمًا معًا”.

جدير بالذكر أن فلومينينسي سيواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية مساء الجمعة المقبلة في ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.