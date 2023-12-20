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مارسيلو يحتفل بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية مع عائلته في جدة

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ صباحاً
مارسيلو يحتفل بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية مع عائلته في جدة
المواطن - فريق التحرير

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احتفل النجم البرازيلي مارسيلو نجم نادي فلومينينسي البرازيلي بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023 مع عائلته بالتقاط الصور التذكارية في جدة ومشاهدة معالمها.

تعليق مارسيلو

ونشر النجم البرازيلي صورة له مع عائلته عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: “عائلتي، دائمًا معًا”.

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جدير بالذكر أن فلومينينسي سيواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية مساء الجمعة المقبلة في ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

مارسيلو - كأس العالم للأندية

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكان فلومينينسي تأهل للنهائي على حساب الأهلي المصري بالفوز بهدفين دون رد.

بينما تأهل مان سيتي بعد فوزه أمس على حساب فريق أوراوا الياباني بطل آسيا بثلاثية دون رد.

ويسعى مان سيتي للفوز بأول لقب له في بطولة مونديال الأندية.

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