7 خطوات لـ الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر أبشر مارسيلو يحتفل بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية مع عائلته في جدة التعادل يحسم مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي لكل أسرة سعودية طبيب وممرض خاص بها نجم ريال مدريد يقترب من الاتحاد مقابل 15 مليون يورو سنويًّا موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 والقناة الناقلة حالات لا يقع فيها الطلاق حتى مع اللفظ الاعتراض على نتيجة الرخصة المهنية حرث في المياه ولا شفافية! إلزام أي مقاول متعاقد مع جهة حكومية بتفضيل المحتوى المحلي مانشستر سيتي إلى نهائي كأس العالم للأندية
احتفل النجم البرازيلي مارسيلو نجم نادي فلومينينسي البرازيلي بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2023 مع عائلته بالتقاط الصور التذكارية في جدة ومشاهدة معالمها.
ونشر النجم البرازيلي صورة له مع عائلته عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: “عائلتي، دائمًا معًا”.
جدير بالذكر أن فلومينينسي سيواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية مساء الجمعة المقبلة في ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
وكان فلومينينسي تأهل للنهائي على حساب الأهلي المصري بالفوز بهدفين دون رد.
بينما تأهل مان سيتي بعد فوزه أمس على حساب فريق أوراوا الياباني بطل آسيا بثلاثية دون رد.
ويسعى مان سيتي للفوز بأول لقب له في بطولة مونديال الأندية.