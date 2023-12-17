مارسيلو يحلم بحصد كأس العالم للأندية 2023

شدد نجم فلومينينسي البرازيلي، مارسيلو على تمنياته بالفوز بلقب كأس العالم للأندية 2023، مؤكدًا في الوقت ذاته قوة مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يُعد المرشح الأبرز لحصد البطولة.

فلومينينسي يُلاقي الأهلي المصري

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي البرازيلي مشواره في كأس العالم للأندية 2023، مساء يوم غد الاثنين، بمواجهة الأهلي المصري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

مارسيلو يتمنى التتويج باللقب

وأكد مارسيلو خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا”، أنه كان على ثقة بتحقيق النجاح مع فلومينينسي في بداية مشواره.

وتابع: “كل بطولة من بطولات كأس العالم للأندية فزت بها مع ريال مدريد، كان لها طعم مختلف، لقد أتيحت لي الفرصة للمشاركة في 4 نسخ والفوز بها، سيكون للفوز طعم خاص، لأنني أشارك في كأس العالم للأندية مع فريق طفولتي”.

وعن إمكانية الفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، علق مارسيلو، قائلًا: “نحترم الخصوم، ولدينا ما يلزم للمنافسة في كأس العالم للأندية، واللعب والقتال من أجل اللقب”.

وبشأن استمرار شغفه رغم بلوغه 35 عامًا، قال: “لقد دفعت نفسي دائمًا إلى الحد الأقصى، وعلى الرغم من أنني فزت بالعديد من الألقاب، إلا أنني لم أتهاون، وكنت أرغب دائمًا في التحسن”.

وتحدث مارسيلو عن مانشستر سيتي، قائلًا: “نحن نعلم أنهم في الوقت الحالي، أحد أفضل الفرق في العالم ولديهم العديد من اللاعبين المميزين تحت قيادة مدرب رائع، وهو دائمًا المرشح الأوفر حظًا لحصد كأس العالم”.