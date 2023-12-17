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مارسيل كولر: الأهلي المصري سيقاتل للوصول لنهائي مونديال الأندية

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
مارسيل كولر: الأهلي المصري سيقاتل للوصول لنهائي مونديال الأندية
المواطن - محمد سمعه

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أكد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، على أن فريقه سيقاتل للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية عند مواجهة نادي فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية مساء غدٍ.

الأهلي المصري ضد فلوميننسي

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “فلوميننسي البرازيلي منافس قوي، ولدينا فرص كثيرة ومتاحة للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وسأكون سعيدًا في حال تحقيق الفوز والوصول للنهائي”.

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وأضاف كولر: “قمت بإعداد اللاعبين وحضرت جيدًا لمواجهة فلوميننسي لقد شاهدت لهم 4 مباريات وأنا أحب كرة القدم البرازيلية وأعشق مشاهدتها، وأعشق متابعة الفرق البرازيلية لمعرفة ما وصلوا إليه من تقنيات لمستوى جيد”.

وتابع كولر: “كنت أتمنى وجود أيام أكثر قبل مواجهة فلوميننسي للاستعداد بشكل جيد، ولكننا في النهاية سنتعامل مع الأمر بالشكل المطلوب”.

وتُقام مباراة الأهلي ضد فلوميننسي مساء غد في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

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