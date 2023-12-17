احذروا عض أو خربشة القطط مارسيل كولر: الأهلي المصري سيقاتل للوصول لنهائي مونديال الأندية ترامب يتقدم على بايدن بشكل كبير في السباق نحو البيت الأبيض نظام المعاملات المدنية عدّل 5 أنظمة سارية روما يسقط أمام بولونيا بهدفين شبه الجزيرة الكورية تشتعل بعد إطلاق صواريخ باليستية ووصول الغواصة النووية هاوس أوف هايب أضخم تجربة تجمع بين الواقع والتقنية في موسم الرياض حساب الاتحاد في إكس يثير الجدل بين جماهيره لا تتناولوا الطعام بعد التاسعة مساء لا أهداف في قمة ليفربول ضد مان يونايتد
أكد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، على أن فريقه سيقاتل للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية عند مواجهة نادي فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية مساء غدٍ.
وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “فلوميننسي البرازيلي منافس قوي، ولدينا فرص كثيرة ومتاحة للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وسأكون سعيدًا في حال تحقيق الفوز والوصول للنهائي”.
وأضاف كولر: “قمت بإعداد اللاعبين وحضرت جيدًا لمواجهة فلوميننسي لقد شاهدت لهم 4 مباريات وأنا أحب كرة القدم البرازيلية وأعشق مشاهدتها، وأعشق متابعة الفرق البرازيلية لمعرفة ما وصلوا إليه من تقنيات لمستوى جيد”.
وتابع كولر: “كنت أتمنى وجود أيام أكثر قبل مواجهة فلوميننسي للاستعداد بشكل جيد، ولكننا في النهاية سنتعامل مع الأمر بالشكل المطلوب”.
وتُقام مباراة الأهلي ضد فلوميننسي مساء غد في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.