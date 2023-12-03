ماركوس ألونسو يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن مدرب سباهان: تنتظرنا مباراة كبيرة ضد الاتحاد متى موعد حساب المواطن دفعة ديسمبر 2023؟ غاياردو: مواجهة سباهان فرصة لحسم الصدارة حالات تعليق معاش الضمان الاجتماعي أحمد حجازي: سعيد بالعودة ونسعى للانتصار غدًا محرز وميتروفيتش يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ15 مساند : لا رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة رئيس الشباب للجماهير: سنتجاوز هذه المرحلة ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول
حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإسباني ماركوس ألونسو، موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وينتهي عقد ماركوس ألونسو صاحب الـ32 عامًا، مع برشلونة بنهاية منافسات الموسم الجاري، ولكنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، ليتلقى أكثر من عرض للرحيل.
وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “ألونسو تلقى عدة عروض من أندية دوري روشن السعودي للانتقال إليها في يناير، بجانب العروض الإنجليزية أبرزها؛ مانشستر يونايتد، إلا أنه حسم موقفه بعدم الرحيل قبل نهاية الموسم”.
وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقرير، اليوم الأحد: “تبدو فرصة ألونسو صعبة في المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال ما تبقى من الموسم الجاري، في ظل وجود جواو كانسيلو”.
وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن النجم الإسباني ماركوس ألونسو يحظى باهتمام 3 أندية من دوري روشن السعودي في الميركاتو الشتوي، وهي الاتحاد، الهلال والاتفاق.