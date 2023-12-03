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خلال فترة الانتقالات الشتوية

ماركوس ألونسو يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
ماركوس ألونسو يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإسباني ماركوس ألونسو، موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ماركوس ألونسو يفقد مكانه الأساسي

وينتهي عقد ماركوس ألونسو صاحب الـ32 عامًا، مع برشلونة بنهاية منافسات الموسم الجاري، ولكنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، ليتلقى أكثر من عرض للرحيل.

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ماركوس ألونسو - دوري روشن
ألونسو

ألونسو يحسم موقفه من الرحيل

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “ألونسو تلقى عدة عروض من أندية دوري روشن السعودي للانتقال إليها في يناير، بجانب العروض الإنجليزية أبرزها؛ مانشستر يونايتد، إلا أنه حسم موقفه بعدم الرحيل قبل نهاية الموسم”.

ماركوس ألونسو
ألونسو

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقرير، اليوم الأحد: “تبدو فرصة ألونسو صعبة في المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال ما تبقى من الموسم الجاري، في ظل وجود جواو كانسيلو”.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن النجم الإسباني ماركوس ألونسو يحظى باهتمام 3 أندية من دوري روشن السعودي في الميركاتو الشتوي، وهي الاتحاد، الهلال والاتفاق.

ماركوس ألونسو - برشلونة وريال بيتيس
ألونسو

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